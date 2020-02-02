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Güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düşen çığın altında kalan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
 02 Şubat 2020 15:19
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Güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düşen çığın altında kalan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyü Gençtavus mezrasında meydana geldi. Mezradaki evinden çıkan güvenlik korucusu 42 yaşındaki Yüksek Arlı, trafonun olduğu bölgeye gittiği sırada meydana gelen çığın altında kalmıştı. Olay yerine helikopterle AFAD ve AKUT ekipleri sevk edilirken, çok sayıda UMKE ve jandarma ekibi de bölgeye gönderildi. İlk gün tipiye rağmen yapılan aramada bir sonuç alınamadı. Ara verilen arama kurtarma çalışmaları bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. Ekiplerin bugün 6 saatlik arama çalışması sonucu Arlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeden helikopterle alınan Arlı'nın cenazesi, Solhan Devlet Hastanesine götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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