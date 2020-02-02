Otomobilin çarptığı liseli Beyza hayatını kaybetti
|02 Şubat 2020 15:55
|Yazdır
Aydın'ın Efeler ilçesinde annesiyle birlikte tatilden dönen lise öğrencisi Beyza Aygül (16), kendilerini almaya gelen babasının yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kızları gözlerinin önünde yaşamını yitiren Nürüvet- Ali Aygül çifti, sinir krizi geçirdi.
Efeler Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Beyza Aygül, annesi Nürüvet Aygül ile yarıyıl tatili için gittiği Bilecik'teki akrabalarının yanından bugün saat 09.00 sıralarında Aydın'a döndü. Nürüvet Aygül, kızıyla otogarın dışına çıkıp, Aydın- Muğla karayolu kenarında kendilerini almaya gelecek eşi Ali Aygül'ü beklemeye başladı. Bir süre sonra otomobiliyle gelen babasını gören Beyza Aygül, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada Aydın'dan Muğla yönüne giden Şakir Çiçek yönetimindeki 09 HG 824 plakalı otomobil, Beyza Aygül'e çarptı. Otomobil, Beyza Aygül'ü altına alıp, yaklaşık 3 metre sürükledi. Gözlerinin önünde kızlarına araba çarpan Aygül çifti, sinir krizi geçirdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beyza Aygül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aygül'ün cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şakir Çiçek, polis merkezine götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı
02 Şubat 2020 15:19
|Bu yöntem ilk kez uygulanıyor... 16 bin TL dolandırıldı
02 Şubat 2020 14:57
|Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın
02 Şubat 2020 13:59
|Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı, serbest kaldı
02 Şubat 2020 11:32
|Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar
02 Şubat 2020 11:17
|Otobüste yaşlılar birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
02 Şubat 2020 10:51
|Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı
02 Şubat 2020 10:41
|'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
02 Şubat 2020 08:30
|Başkentte polisten hayat kurtaran müdahele
02 Şubat 2020 08:10
|TSK'da 'mobbing' soruşturması
02 Şubat 2020 07:30