Deprem sırasında ortaya çıkan ışığa ilişkin değerlendirme
|02 Şubat 2020 16:18
|Yazdır
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem sırasında açığa çıkan ışığa ilişkin, "Bilimin kabul ettiği bu olay, deprem sırasındaki kayaların birbirine sürtünmesinden dolayı oluşan elektrik üretimi sonrasında gerçekleşen ışınlardır." dedi.
Sözbilir, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında oluşan ve Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Yaka Mahallesi ve Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi çevresinde iş yeri kameralarına yansıyan ışığa ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.
1900'lü yıllardan bu yana böyle görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Sözbilir, söz konusu ışığa ilişkin birçok araştırmanın yapıldığını aktardı.
Bilim insanlarının 2000'li yıllardan sonra bunların nedenlerini araştırmaya başladığını söyleyen Sözbilir, "Daha önceleri, 'Deprem sırasında gazlar yerden yükseliyor ve bunlar yüzeyde yanıyor.' diye konuşuldu. En son yapılan çalışmalarda ise farklı bir şey söylediler ve herkes bunun doğru olduğu noktasında hemfikir oldu." dedi.
Sözbilir, depremden önce yer altındaki kayalarda çok büyük bir gerilme ve sıkışmaların gerçekleştiğini anlatarak, "Deprem sırasında kayalar birbirine sürtünerek kırıldığı için o sırada kayalar elektrik üretiyor. Özellikle kuvars içeren kayalar bu şekilde faylanma sırasında yüzeye kadar gelen bir ışık yansıması yaratıyor. Şu anda da bilimin kabul ettiği bu olay, deprem sırasındaki kayaların birbirine sürtünmesinden dolayı oluşan elektrik üretimi sonrasında gerçekleşen ışınlardır." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türk Telekom'dan 5G ile canlı maç yayını
02 Şubat 2020 16:48
|Yerli otomobil hidrojenli de olsun
02 Şubat 2020 14:21
|ASELSAN yurda dönüş için kapı açtı
02 Şubat 2020 12:42
|Gizli tehdide yerli kalkan
02 Şubat 2020 08:10
|İlk uçak gemimiz denizde
02 Şubat 2020 07:45
|Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi
01 Şubat 2020 23:23
|Türkiye'nin ilk uçak gemisinde sona doğru
01 Şubat 2020 21:50
|'Tank palet ihalesi son derece şeffaf ve açık gerçekleştirildi'
31 Ocak 2020 19:59
|Bir internet sitesi yüzünden, binlerce kullanıcının Instagram şifresi açığa çıktı
31 Ocak 2020 14:12
|İşte telefonlara gelecek yeni emoji'ler
31 Ocak 2020 10:15