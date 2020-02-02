Sağlık Bakanı Koca'dan velilere önemli uyarılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Koca açıklamasında "Ülkemizde ise şu ana kadar yeni korona virüs vakası alan hiçbir vatandaşımız olmamıştır. Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz. 18 numune negatif çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Alanında uzman bilim adamlarından oluşan bilim kurulumuz çalışmalarına devam etmektedir. Bakanlığımız bilim kurulunca yapılan uyarılar konusunda tüm tedbirleri titizlikle hayata geçirmektedir.

Dünya sağlık örgütü ülkemizin aldığı tedbirleri ve hazırlık kapasitesini takdir eden bir açıklama yapmıştır.

Bu konuda en önce harekete geçen ülkelerden biriyiz. Hastalığın çıkış noktasının Çin'in Vuhan kenti olduğunu biliyoruz.

Çin'de 305 kişi hayatını kaybetmiştir. Hastalık 26 ülkede daha görülmüştür.

Çin dışında görülen hasta sayısı 177 olmuştur. Filipinler'de bir Çin vatandaşı kaybedilmiştir.

15 yaş altında bir vaka bulunmamaktadır. Ölümler ise daha ziyade 65 yaş üzerinde olmaktadır.

Ülkemizde ise şu ana kadar yeni korona virüs vakası alan hiçbir vatandaşımız olmamıştır. Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz. 18 numune negatif çıkmıştır.

Dün başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye vatandaşlarımızın hiç birinde hastalık belirtisi yoktur.

Sağlıklı olduklarından büyük oranda emin olmakla birlikte riski sıfırlamak amacıyla 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmelerine karar verildi.

Uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmektedir.

ÇOCUKLARI DERS BAŞI YAPACAK VELİLERE ÖNEMLİ TAVSİYE

Yarın okullar açılıyor ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim. Ancak malum kış aylarındayız. Bu aylarda solunum yolları enfeksiyonları görülmektedir.

Velilerimizin alması gereken bazı tedbirleri hatırlatmak istiyorum. Okullar da sınıfla sık havalandırılmalıdır. Eller sık yıkanmalıdır kirli ellerle göz bunu ve ağıza dokunmaktan kaçınılmalıdır.

Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında ağız ve burun kapatılmalıdır. Kağıt mendil kullanıldıktan sonra çöp kutusuna atılmalıdır. Ve eller yıkanmalıdır.

Hasta öğrencileri evde istirahat etmelidir. Bol sıvı meyve ve sebze tüketilmelidir.