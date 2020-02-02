1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den çocuklar için psikososyal destek kılavuzu

Bakanlıkça hazırlanan iki ayrı kılavuz, okulların açıldığı ilk gün aileler ve öğretmenlere dağıtılacak
 02 Şubat 2020 16:32
Yazdır
MEB'den çocuklar için psikososyal destek kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu"; deprem ve psikolojik travma konusunda da "Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu" hazırladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki psikososyal destek hizmetleri kapsamında hazırlanan iki ayrı kılavuz, okulların açıldığı ilk gün aileler ve öğretmenlere dağıtılacak. Çocuklara yönelik kılavuzda, tüm yaş grubundaki öğrencilere yardımcı olabilecek öneriler yer aldı.

Elazığ merkezli depreminin hemen ardından çocukların yaşadıkları korkuyu yenmeleri için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) uzmanı ve rehber öğretmen meslektaşlarıyla bölgeye giderek bizzat başlattığı psikososyal destek çalışmaları, aralıksız devam ediyor.

Depremin etkilendiği illerde PDR uzmanları, rehber öğretmen ve oyun terapistleri çocukların yaşadıkları travmayı sağlıklı olarak atlatabilmeleri için yoğun çaba gösteriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her yaştan çocuğa uygun önerilerin ve deprem travmasını atlamaya yönelik yol haritasının çizildiği "Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu", Elazığ başta olmak üzere depremden etkilenen illerde dağıtılacak.

Psikolojik travma tepkilerinin, yaşanan depremin hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi sonraki zamanlarda da ortaya çıkabildiğine işaret edilen kılavuzda 5 yaş ve altındaki çocuklar, 6-11 yaş arasındaki çocuklar, 12-17 yaş grubu çocuklarda görülebilecek ortak psikolojik travma tepkileri ele alındı.

Kılavuzda ayrıca, yaşanan tepkiler karşısında izlenmesi gereken yol ve yöntemlere de yer verildi.

- "Dinleyin, güven verin, oyun oynayın" tavsiyesi

Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu'nda tüm yaş gruplarına yönelik, şu önerilerde bulunuldu:

"Ailelere çocukların ve dolaylı olarak kendilerinin, bu zorlu süreci doğal ve sağlıklı atlatabilmeleri için çocuklarınızı dinleyin, yaşanan duyguları normalleştirin, çocukların güvende olduklarını hissettirerek rahatlatın, güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin, onları cesaretlendirmek için takdir edin, oyun oynayın, günlük rutinlerini koruyun, doğru bilgi edinin."

Ebeveynlerin de yaşadıklarıyla baş etmeleri için kendilerine zaman ayırmaları ve sağlıklarına dikkat etmelerinin önemine işaret edilen kılavuzda, çocuğun deprem sonrasında aşırı tepkilerinin neler olabileceği belirtilerek, böyle durumlarda okul rehberlik servisi ya da ruh sağlığı uzmanlarına başvurmaları gerektiği anlatıldı.

Bakanlık ayrıca, depremin yaşandığı bölgede ders zilinin çalmasıyla birlikte tüm okullarda öğrencilere yönelik üç oturumdan oluşan bir psikoeğitim programı uygulayacak.

- Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu

Öğretmenler için hazırlanan kılavuzda ise deprem gibi zorlu bir olayın ardından insanların kendilerini yeniden güvende hissetmek ve depremin olumsuz etkilerini azaltmak için yeterli çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

Kılavuzda, travmatik bir olaya verilen ortak tepkiler sıralandıktan sonra, deprem sonrasında toparlanmaya yardımcı olabilecek "sağlınızı önemseyin, kendinize zaman verin, günlük yaşantınıza devam etmeye çalışın, aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirin, duygu ve düşüncelerinizi paylaşın, yaşadıklarınızı yazmayı deneyin, ani kararlar almayın, medyayı sağlıklı kullanın, uzmana başvurun." şeklinde önerilere yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
750 engelli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor
02 Şubat 2020 13:26		 Okullarda ikinci yarıyıl yarın başlıyor
02 Şubat 2020 11:58
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
02 Şubat 2020 11:42		 MEB: Burslar öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı
01 Şubat 2020 14:57
MEB'den öğretmen eğitiminde 'dijital' dönüşüm dönemi
01 Şubat 2020 11:05		 GriCeviz uygulaması tüm öğretmenlerin kullanımına açılacak
31 Ocak 2020 20:57
MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek
30 Ocak 2020 18:39		 Bakan Selçuk: Yeni Ortaöğretim Tasarımı pilot olarak başlayacak
29 Ocak 2020 16:56
2020 yılı BİLSEM öğretmen seçme ve atama mülakat randevuları açıklandı
29 Ocak 2020 09:57		 Liselere girişte MEB'in en zor yılı
29 Ocak 2020 09:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
Bu artık zam değil
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaçak çay 1
Ruminasyon 2
sözlükte bugün 2
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
tolga ciğerci 1
Alıcı mesaj kabul etmiyor mesajı 4
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 3
avrasya tüneli geçiş ücretinin 36 tl olması 2
700 bin suriyeli türkiye ye ilerliyor 1
Mecazı mürsel 2
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 85 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam