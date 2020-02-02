Seyir halinde arkalarından gelen araca yumurta attılar
|02 Şubat 2020 16:36
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Antalya'da trafikte seyir halindeyken otomobildeki yolcunun, camdan sarkarak arkasından gelen sürücünün aracına yumurta attığı anlar arkadaki araçta bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayın gerçekten bir tartışma mı yoksa şaka mı olduğu anlaşılamadı.
Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleştiği belirtilerek paylaşılan bir görüntü, takipçilerin dikkatini çekti. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde, cadde üzerinde seyreden otomobil ön yolcu koltuğunda oturan genç bir yolcu, camdan sarkarak arkadan gelen sürücünün aracına yumurta atmaya başladı. Arkadaki aracın içindekilerde olayı cep telefonlarıyla kaydetmeye başlarken, yumurtalardan bazıları aracın ön camına isabet etti. Görüntüyü çekenler ise, "Tanımıyoruz kendilerini, yumurta atıyorlar, trafiği tehlikeye düşürüyorlar, tehdit ediyorlar. Polisi arayın" şeklindeki konuşmaları görüntülere yansıdı.
Bir süre sonra kesilen görüntülerin şaka mı yoksa gerçekten taciz mi olduğu merak konusu oldu.
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