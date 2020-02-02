Zorlu kış şartlarına rağmen YHT çalışmaları hızla sürüyor
|02 Şubat 2020 16:40
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TCDD İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyle Sivas'ta zorlu kış şartlarına rağmen YHT çalışmalarının hızla sürdüğünü gözler önüne serdi.
2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenen YHT projesinde ray döşeme çalışmaları, 406 kilo metrelik hat boyunca 150 noktada yaklaşık 6 bin çalışan ile aralıksız sürdürülüyor. Zorlu kış şartlarının yaşandığı Sivas'taki çalışmaları TCDD İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle gözler önüne serdi. Uygun, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede rayların taşındığı anları, "Gar, Gış, Gıyamet.. (3G). Ankara-Sivas YHT için durmak yok çalışmaya devam" ifadeleri ile paylaştı. Paylaşım birçok yorum ve beğeni aldı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Uygun'un paylaşımını retweet yaparak paylaştı. Vali Ayhan, Uygun'un paylaşımını "Sayın Genel Müdürüm, ben bu 3G'ye ek olarak TCDDemiryolları'na ithafen 4'üncü G olarakta (G)ayret eklemek istiyorum. Mevsimin her şartında özveri ve gayretle çalışan tüm TCDDemiryolları personeline teşekkür ediyoruz" sözleri ile paylaşırken, Belediye Başkanı Bilgin ise "Sayın Genel Müdürüm emeğiniz ve gayretinizden dolayı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Yüksek hızlı tren Sivasımıza çok büyük değer katacak" ifadeleri ile paylaştı.
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