Elazığ'da hasarlı 80 okulda eğitim yapılmayacak
|02 Şubat 2020 16:52
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 7 Televizyonu'nda canlı yayınlanan programda, eğitim gündemine ilişkin açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı.
Elazığ'daki depremden hemen sonra bölgede yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hasar gören eğitim kurumlarının belirlendiğini ifade eden Selçuk, "Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede yaklaşık 80 okulda eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacak. Bu okulların yıkımına karar verildi. Bu okulların 32'si Elazığ'da, 27'si Malatya'da, 14'ü Adıyaman'da, 7'si Diyarbakır'da. Bu okulların hangi süreçte nasıl yapılacağına ilişkin kararlarımızı almış bulunuyoruz." diye konuştu.
Selçuk, hem hayırseverlerin katkısı hem de milli bütçeden ayrılan kaynakla okullara ilişkin ihtiyaçların tamamını çok kısa sürede gidereceklerini vurguladı.
Yabancı dil öğretiminde ana dilin önemine işaret eden Bakan Selçuk, Türkçe 4 dil becerisinin ölçülmesine ve Türkçe Söz Varlığı Projesi'ne ilişkin çalışmaları özetledi.
Bakan Selçuk, "İlk defa, yabancı dil öğretmenlerinin öğretmen olabilmek için de 4 beceriye dayalı testten geçme koşulunu hazırlıyoruz şu anda. Sadece gramer temelli bir sınav değil konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama gibi becerilere bakacağız." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okullarda virüs temizliği
02 Şubat 2020 14:23
|Müdür Yardımcısı, bin TL'ye 3D yazıcı üretti
01 Şubat 2020 23:03
|Doğa Koleji, maaşların ne zaman yatacağını açıkladı
01 Şubat 2020 18:02
|'Fabrika gibi okul'un bu yıl ciro hedefi 3 milyon lira
01 Şubat 2020 16:36
|Polis okulunda 10 günlük 'uyuz' tatili
31 Ocak 2020 18:50
|Gezici anaokulu depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürdü
30 Ocak 2020 15:31
|Trabzon'da bir okul çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
30 Ocak 2020 14:28
|Giresun'da 2 ilkokul hakkında boşaltma kararı çıktı
29 Ocak 2020 23:40
|Eski okullarına geçmek isteyen öğrenciler eylem yaptı
29 Ocak 2020 23:33
|Karne harçlıklarını Elazığ'daki depremzedelere gönderdi
29 Ocak 2020 20:33