Elazığ'da hasarlı 80 okulda eğitim yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 7 Televizyonu'nda canlı yayınlanan programda, eğitim gündemine ilişkin açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı.

Elazığ'daki depremden hemen sonra bölgede yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hasar gören eğitim kurumlarının belirlendiğini ifade eden Selçuk, "Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede yaklaşık 80 okulda eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacak. Bu okulların yıkımına karar verildi. Bu okulların 32'si Elazığ'da, 27'si Malatya'da, 14'ü Adıyaman'da, 7'si Diyarbakır'da. Bu okulların hangi süreçte nasıl yapılacağına ilişkin kararlarımızı almış bulunuyoruz." diye konuştu.

Selçuk, hem hayırseverlerin katkısı hem de milli bütçeden ayrılan kaynakla okullara ilişkin ihtiyaçların tamamını çok kısa sürede gidereceklerini vurguladı.

Yabancı dil öğretiminde ana dilin önemine işaret eden Bakan Selçuk, Türkçe 4 dil becerisinin ölçülmesine ve Türkçe Söz Varlığı Projesi'ne ilişkin çalışmaları özetledi.

Bakan Selçuk, "İlk defa, yabancı dil öğretmenlerinin öğretmen olabilmek için de 4 beceriye dayalı testten geçme koşulunu hazırlıyoruz şu anda. Sadece gramer temelli bir sınav değil konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama gibi becerilere bakacağız." ifadelerini kullandı.