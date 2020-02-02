1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte Alo 153'e gelen ilginç talepler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Mavi Masa hattına geçen yıl gelen 1 milyon 481 bin 382 çağrının 868 bin 578'i çözüme kavuşturulurken, ilginç talepler de gülümsetti.
 02 Şubat 2020 17:12
Yazdır
İşte Alo 153'e gelen ilginç talepler

Geçen yıl 1 milyon 481 bin 382 çağrının 868 bin 578'ini çözüme kavuşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Mavi Masa ekipleri, otobüs şoförü eski eşinin kendisini durakta görünce durmadığı ihbarında bulunan ve EGO otobüsünde kaynanasını kaybettiğini iddia eden kişilerin aramalarına da yanıt verdi.

AA muhabirinin belediye yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2009'dan bu yana hizmet veren ve vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ileten Mavi Masa merkezi, en çok 06.30-09.00 ile 16.00-20.00 saatleri arasında aranıyor.

Yetkililer, şikayetlerin yüzde 70'inin çözümle sonuçlandığını, bu kapsamda geçen yıl alınan 1 milyon 481 bin 382 çağrının 868 bin 578'inin çözüldüğünü bildirdi.

Çağrıların 612 bin 804'ü ise başvuruya dönüştürüldü.

Asfalt, minibüs ve durakta durmama şikayetleri başı çekti

Çağrılar arasında asfalt onarımı talepleri 25 bin 674 ile birinci sırada yer alırken, 16 bin 619 kişi minibüs ile ilgili şikayette bulundu. Bunları 15 bin 665 ile EGO otobüslerinin durakta durmama ve yolcu almaması şikayeti takip etti.

Mavi Masa'ya gelen çağrı sayısında, Çankaya 118 bin 622 ile birinci, Keçiören 77 bin 535 ile ikinci, Yenimahalle 63 bin 496 ile üçüncü, Etimesgut 63 bin 206 ile dördüncü ve Mamak 60 bin ile beşinci sırada yer aldı.

Çağrı merkezinden memnuniyet oranı yüzde 51

Vatandaş memnuniyet oranının yüzde 51 olduğu belirtilen çağrı merkezine gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar ise hem sistemi hem de görevlileri meşgul ediyor.

Mavi Masa ekiplerine geçen yıl gülümseten çağrılar da geldi.

İzlemek istediği kanalın televizyon sıralamasında nerede yer aldığını öğrenmek isteyen, banyo yaparken şampuanının bittiğini belirtip "Yardım istiyorum" diyen de Alo 153 hattını arayanlar arasında yer aldı.

Mavi Masa'yı arayan bir kişi ise "EGO otobüs şoförü eski eşim olduğu için beni görünce durakta durmuyor." şikayetini iletti.

Yetkililer kendilerini en fazla, "Kaynanamı EGO otobüsünde kaybettim nasıl bulabilirim?" şeklindeki çağrının şaşırttığını belirtirken Mavi Masa'yı arayan bir kişinin "Ankara bağımsız milletvekiliyim, NATO başkanı olmam için elektrik direklerine bayrak asmam gerekiyor. Bu yüzden evimin yanına 50 adet elektrik direği istiyorum. Bu direkler gelmez ve ben bayrakları asamazsam NATO başkanı olamam ve bundan da tamamen Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu olur." ifadelerini kullandığını kaydetti.

Evlenmek için yardım isteyen çok sayıda kişinin de yine Mavi Masa'yı aradığı bildirildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket
02 Şubat 2020 17:50		 İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem
02 Şubat 2020 17:39
Silahla kendini vuran lise öğrencisi toprağa verildi
02 Şubat 2020 17:30		 Aşık Veysel'in kızı vefat etti
02 Şubat 2020 17:16
Klasik otomobilleri 46 yıldır yeniden tasarlıyor
02 Şubat 2020 17:08		 Aksaray'da yıldırımla Türkiye haritası oluştu
02 Şubat 2020 16:06
Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı
02 Şubat 2020 15:31		 Deniz Kuvvetleri eski Komutanı toprağa verildi
02 Şubat 2020 15:07
Nikah dairelerinde 02.02.2020 yoğunluğu
02 Şubat 2020 14:15		 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Maske takmamızı gerektirecek durum yok
02 Şubat 2020 10:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
Bu artık zam değil
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
wuhan kentindeki türklerin tahliyesi 2
Metebolik sendrom 1
Öfkenin sessizliği 2
Kişisel alan 1
kuru soğuk 3
deprem vergisi 5
lübna 1
30.01.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 1
kardan adam olur senden adam olmaz 1
31.01.2020 kızılyıldız vs anadolu efes maçı 2
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 85 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam