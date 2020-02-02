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İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem

Korona virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından acil durum ilan edildi. Vatandaşlar maske ile önlem almaya çalışırken, İstanbul'da maske takanların büyük bir kısmını yabancı turistler oluşturuyor.
 02 Şubat 2020 17:39
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İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem

Çin genelinde 304 kişinin ölümüne neden olan, Çin'in Vuhan kentinden yayılan korona virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edildi. Türkiye'de de pek çok kişi korona virüsü şüphesi ile gözetim altına alındı. Şu ana kadar kimsede korona virüsü tespit edilmedi. İnsandan insana solunum yollarıyla da bulaşabilen hastalıktan korunmak için pek çok kişi maske kullanıyor. Ancak İstanbul'da maske takanların büyük bir çoğunluğunu yabancı turistler oluşturuyor.

Maske kullanmayan vatandaşlardan Şükrü Akbaş, "Bu işi abartıyorlar, 2 milyar nüfusu olan bir ülkede 150 kişi ölmesi dünya için büyük bir olay. Şu anda endişelenmiyorum" dedi.

Çin'in Xi'an kentinden gelen 42 yaşındaki Chen Zaipeng ise maske kullanma sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Çin'den geldikten sonra maske takmamızın sebebi sadece kendimizi korumak değil, buradaki vatandaşlara da 'biz önlemimizi aldık, bizden korkmayın' mesajı vermek. Burada kimse bize bir tepki vermedi, bizi görüp kaçan olmadı. Bugün Çin'e döneceğiz. Ülkemizin bu durumdan kurtulması için Çin vatandaşı olarak elimizden geleni yapacağız"

Japonya'dan gelen bir başka turist Katsuya Yamazaki ise, Türkiye'de virüsün görülmediğinden haberdar olduğunu belirterek, "Çok endişeliyim. Korkuyoruz. Japonya'dan çıktığımda daha iyi oldu diye düşündüm ama burada da çok Çinli olduğunu gördüğüm için maske takıyorum" dedi.

DHA
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