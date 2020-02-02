Kırklareli'de okul ve camiler dezenfekte edildi
KIRKLARELİ Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, salgın hastalıklara karşı 52 okul ve 35 camide dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.
|02 Şubat 2020 18:01
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KIRKLARELİ Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, salgın hastalıklara karşı 52 okul ve 35 camide dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Salgın hastalıklara karşı dikkatlerin çekildiği bugünlerde, biz de vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu 52 okulumuzu ve 35 camimizde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz güvenli bir şekilde okullarına gidip derslerini, vatandaşlarımızda ibadetlerini yapacaklar" dedi.
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