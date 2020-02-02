Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı
Süper Lig'in 20. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep'e 5-1 mağlup oldu
|02 Şubat 2020 18:06
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Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e konuk oldu. Arda Kardeşler'in yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.
Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 44. dakikalarda Maxim, 39. dakikada Muhammed Demir, 79. dakikada Diarra ve 86. dakikada Kenan Özer kaydetti.
Sivasspor'un tek golü 31. dakikada Hakan Arslan'dan geldi. Sivasspor bu skorla 41 puanda kalırken Sumudica'nın öğrencileri ise 27 puana yükseldi.
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