Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklar
|02 Şubat 2020 18:16
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Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı, dün akşam, ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastalık belirtisi bulunmayan 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak. Hastanede bulunan herkese tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar 'tıbbi atık' olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. Ayrıca hastanede çalışan sağlık personeli de maske, dezenfekten, önlük, gözlük gibi malzemelerle emniyete alınacak.
Öte yandan karantina nedeniyle hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Hastane önünde görev yapan polis ekiplerinin maske taktığı görüldü.
HASTANE ODALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Sağlık Bakanlığı'nca Çin'den Türkiye'ye gelenler için Ankara'da hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, karantina altındaki Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan önlemler ve tek kişilik hasta odaları yer aldı.
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