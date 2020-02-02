Temel Eğitim Genel Müdürü hasarlı okulları gezdi
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hasar gören okulları ziyaret etti.
|02 Şubat 2020 19:09
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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hasar gören okulları ziyaret etti.
Gençoğlu, beraberindeki heyetle ilçede deprem nedeniyle hasar gören okulları inceleyerek, okul müdürlerinden bilgi aldı.
Ziyarette Gençoğlu'na İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de eşlik etti.
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