Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağının içini ve dışını kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarının detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğunu bildirdi.
|02 Şubat 2020 19:14
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağının içini ve dışını kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarının detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan ve Ankara Etimesgut Havaalanı'na gelen yolcu uçağında dün gece başlatılan arıtma işlemleri tamamlandı.
Açıklamada, KBRN uzmanlarının uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğu kaydedildi.
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