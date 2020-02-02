16 yaşındaki lise öğrencisinin feci ölümü
|02 Şubat 2020 19:33
|Yazdır
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan, ehliyetsiz Ahmet Akturfan (16), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Boyalı köyünün Kurtçu mevkisinde meydana geldi. Ahmet Akturfan, ağıldaki hayvanlarına yem verdikten sonra bindiği 07 ND 945 plakalı traktörü çalıştırıp, köye dönmek için yola çıktı.
Ehliyetsiz Akturfan'ın, eğimli yolda kontrolünden çıkan traktör, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
İtfaiyeciler, devrilen traktörün altında kalan Akturfan'ı çıkardı. Sağlık görevlileri ise yaptığı kontrolde, Akturfan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Akturfan'ın cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şarjdaki telefon patladı, evleri kül oldu
02 Şubat 2020 20:03
|Tüpten sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi öldü
02 Şubat 2020 19:05
|Otomobilin çarptığı liseli Beyza hayatını kaybetti
02 Şubat 2020 15:55
|Güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı
02 Şubat 2020 15:19
|Bu yöntem ilk kez uygulanıyor... 16 bin TL dolandırıldı
02 Şubat 2020 14:57
|Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın
02 Şubat 2020 13:59
|Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı, serbest kaldı
02 Şubat 2020 11:32
|Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar
02 Şubat 2020 11:17
|Otobüste yaşlılar birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
02 Şubat 2020 10:51
|Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı
02 Şubat 2020 10:41