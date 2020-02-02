1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı

Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı
 02 Şubat 2020 19:51
Yazdır
Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'dan ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Emre Mor, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için bir veda mesajı yayımladı.

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a gelen ancak bekleneni veremeyince devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Olympiakos'a giden Emre Mor, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Genç futbolcu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Herkesin büyük beklentileriyle buraya geldiğimin farkındayım. Ben de ülkemin en başarılı kulübünün formasını giymek, en iyi taraftarı önünde oynamak için çok heyecanlıydım. Hiçbir zaman öz eleştiri yapmaktan kaçınmadım. Sizlere her zaman doğruyu söyledim. Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Bu konuda, her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Buradan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığı ancak son durum bu. Bu kısa sürede yaşadığım duygular, hem statta hem sosyal medyada verdiğiniz sonsuz destek için büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Umuyorum sezon sonunda yine, yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz. Sizler için en iyisini diliyorum."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray evinde yine galip!
02 Şubat 2020 20:33		 Kadın kulüp başkanı ilk maçında mağlubiyet yaşadı
02 Şubat 2020 19:57
Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı
02 Şubat 2020 18:06		 Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı - Video
02 Şubat 2020 15:47
Fenerbahçe Trabzon'da alabora oldu
01 Şubat 2020 22:00		 Sergen Yalçın, Beşiktaş kariyerine 3 puanla başladı
01 Şubat 2020 19:26
Bir dönem paylaşılamıyordu, ortada kaldı
01 Şubat 2020 18:06		 Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 125. randevu
01 Şubat 2020 16:03
Shane Larkin Türkiye Milli Takımı'nda
01 Şubat 2020 14:59		 Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
31 Ocak 2020 18:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
Bu artık zam değil
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Savunma mekanizması 1
negatif basınçlı oda 3
wuhan kentindeki türklerin tahliyesi 2
kardan adam olur senden adam olmaz 1
nasılsın 1
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 7
Trigeminal nevralji 1
Ak parti'nin trabzonspor uğruna fenerbahceyi karşısına almasi 1
rafet efendi 2
Öfkenin sessizliği 2
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 85 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam