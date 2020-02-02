Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı
|02 Şubat 2020 19:51
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Galatasaray'dan ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Emre Mor, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için bir veda mesajı yayımladı.
Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a gelen ancak bekleneni veremeyince devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Olympiakos'a giden Emre Mor, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.
Genç futbolcu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Herkesin büyük beklentileriyle buraya geldiğimin farkındayım. Ben de ülkemin en başarılı kulübünün formasını giymek, en iyi taraftarı önünde oynamak için çok heyecanlıydım. Hiçbir zaman öz eleştiri yapmaktan kaçınmadım. Sizlere her zaman doğruyu söyledim. Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Bu konuda, her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Buradan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığı ancak son durum bu. Bu kısa sürede yaşadığım duygular, hem statta hem sosyal medyada verdiğiniz sonsuz destek için büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Umuyorum sezon sonunda yine, yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz. Sizler için en iyisini diliyorum."
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