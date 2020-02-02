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Kadın kulüp başkanı ilk maçında mağlubiyet yaşadı

BOLU'da, 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı olan Ayşe Aydın (35), başkan olarak takımın başında yer aldığı ilk karşılaşmada mağlubiyet ile tanıştı. Ayşe Aydın karşılaşma sırasında büyük heyecan yaşadı.
 02 Şubat 2020 19:57
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Kadın kulüp başkanı ilk maçında mağlubiyet yaşadı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6'ncı grubun 16'ncı haftasında Göynük Belediyespor bugün Bartın Atatürk Şehir Stadyumunda Bartınspor ile karşılaştı. Takımını yalnız bırakmayan Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın maç öncesinde takımının ısınma hareketlerini izledi. Sonrasında soyunma odasına giden Ayşe Aydın, futbolcularına moral verdi. Bartınspor Kulübü Başkanı Ahmet Bayrak, tribünde yan yana oturduğu Ayşe Aydın'a çiçek verdi. Maç başlamadan önce İstiklal marşının okunması sırasında Ayşe Aydın'ın gözlerinden yaşlar aktı.

Maçın başlamasıyla birlikte büyük heyecan yaşayan Ayşe Aydın zaman zaman ayağa kalkarak ve alkışlayarak takımına destek verdi. Maçın ilk yarısının 38'inci dakikasında Bartınspor'lu oyuncu Mustafa Tan'ın attığı golle Bartınspor ilk yarıyı galibiyetle tamamladı. İkinci yarıda gol olmayınca Bartınspor kendi sahasında Göynük Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın uzatma dakikalarında Kulüp Başkanı Ayşe Aydın ayağa kalkarak, büyük heyecan yaşadı.

İlk kez bir maçı izlerken heyecanlandığını belirten Ayşe Aydın, "Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Güzel bir oyundu. İlk yarıdaki uzatmalarda bir pozisyon kaçırdık. Ne yapalım hayırlısı olsun sonuç bu şekilde oldu. İnşallah önümüzdeki maçların daha iyi geçeceğini umut ediyorum. Tabi zaman zaman maç esnasında ayağa kalktım, benim için sporcularım çok kıymetli, onlara bir şey olacak diye ayağa kalktım. Bayanlarımıza bir çağrım olacak. Onları da bütün maçlarda desteklerini bekliyoruz. Arkamızda ne kadar bayan olursa, daha iyi olacağını düşünüyorum. Artık tribünlerde bayanlara ihtiyacımız var. Daha saygın bir izleyici olması gerekiyor. Mutlaka bayanların desteklerini bekliyoruz" dedi.

DHA
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