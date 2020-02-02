1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şarjdaki telefon patladı, evleri kül oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde şarja konulan cep telefonunun neden olduğu yangında baraka ev küle döndü.
 02 Şubat 2020 20:03
Yazdır
Şarjdaki telefon patladı, evleri kül oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde şarja konulan cep telefonunun neden olduğu yangında baraka ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kumkuyu Mahallesi Bağalanı mevkisinde meydana geldi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Kadir Gök ve ailesi telefonlarını şarjda bırakarak küçükbaş hayvanlarına bakmak için evden ayrıldı. Bir süre sonra Elif Gök evlerinden dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görünce çevredekilerden yardım istedi. Çevrede su kaynağı olmadığı için vatandaşlar yangına müdahale edemedi. Bazıları telefonla itfaiyeyi aradı, bazıları da ilaç tankerine su doldurmak için yakınlardaki kanala gitti. Ancak kısa sürede baraka evi alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek, ardından soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri evde patlama riski bulunan mutfak tüpünü de dışarı çıkardı. Elif Gök fenalaşınca olay yerine ambulans çağrıldı. Gök'e sağlık ekibi tarafından ambulansta müdahale edildi.

4 kişilik aile evlerinde 10 bin lira paralanın bulunduğunu beyan edince itfaiye ekipleri nezaretinde Kadir Gök parasının olduğu kısımları kontrol etti. İncelemede paranın yandığı anlaşıldı.

Mahalle sakinlerinden Şehabettin Sezer, "Ev sahipleri keçi, koyun otlatmaya gitmişler. O arada evde yangın çıkmış. Geç haberleri olmuş. Vatandaş söndürmek için mücadele etmiş ama su olmadığı için tanker doldurmaya gitmişler, gelene kadar yangın bütün odaları sarmış" dedi.

Yangına şarja konulan cep telefonunun neden olduğu üzerinde durulurken, yangının kesin çıkış sebebi yapılan incelemeden sonra netlik kazanacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
16 yaşındaki lise öğrencisinin feci ölümü
02 Şubat 2020 19:33		 Tüpten sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi öldü
02 Şubat 2020 19:05
Otomobilin çarptığı liseli Beyza hayatını kaybetti
02 Şubat 2020 15:55		 Güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı
02 Şubat 2020 15:19
Bu yöntem ilk kez uygulanıyor... 16 bin TL dolandırıldı
02 Şubat 2020 14:57		 Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın
02 Şubat 2020 13:59
Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı, serbest kaldı
02 Şubat 2020 11:32		 Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar
02 Şubat 2020 11:17
Otobüste yaşlılar birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
02 Şubat 2020 10:51		 Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı
02 Şubat 2020 10:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
Bu artık zam değil
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ruminasyon 2
30.01.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 1
Karakteri güzel 3
Metinalkan 3
deprem vergisi 5
31.01.2020 kızılyıldız vs anadolu efes maçı 2
Ak parti'nin trabzonspor uğruna fenerbahceyi karşısına almasi 1
sözlükte bugün 2
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 3
Alıcı mesaj kabul etmiyor mesajı 3
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 85 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam