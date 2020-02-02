Şubat ayında deniz keyfi! Sıcaklık 18 dereceyi buldu!
|02 Şubat 2020 20:10
|Yazdır
Antalya'da şubat ayının ilk günlerinde hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkınca, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler sahillere akın etti.
Yurdun çeşitli bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece, nem oranının ise yüzde 61 olarak ölçüldüğü kentte, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahili dolduran vatandaşlardan bazıları piknik yapmayı ve güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da denize girdi.
İstanbul'dan gelen Mehmet Ali Karakaya, "Su fıstık gibi. Burası İstanbul'a göre harika. Biz bu memleketin insanıyız, Allah da bize öyle bir memleket vermiş ki; bir tarafında kar, bir tarafında deniz. Bizlere böyle bir vatan verdiği için Rabbime şükrediyorum" dedi.
Antalya'da yaşayan Musa Soygül de, "Dünyada hiçbir şehir yok ki, şehir merkezinden böyle denize girilsin. Bu Allah'ın bir lütfu. Burada olmaktan dolayı çok memnunuz. Şubat ayında millet denize giriyor. Teleferikle yukarıya çıkıyorsun kayak yapıyorsun, aşağı iniyorsun denize giriyorsun. Böyle bir yer dünyada yok. Onun için bu memleketin kıymetini bilmemiz lazım" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Büyük paniğe neden olmuştu... Taburcu edildiler
02 Şubat 2020 20:51
|Doktorlar 20 yıl ömür biçti, 31 yıldır hayata tutunuyor
02 Şubat 2020 19:28
|İstanbullular güneşli havanın tadını çıkarttı
02 Şubat 2020 19:18
|Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket
02 Şubat 2020 17:50
|İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem
02 Şubat 2020 17:39
|Silahla kendini vuran lise öğrencisi toprağa verildi
02 Şubat 2020 17:30
|Aşık Veysel'in kızı vefat etti
02 Şubat 2020 17:16
|İşte Alo 153'e gelen ilginç talepler
02 Şubat 2020 17:12
|Klasik otomobilleri 46 yıldır yeniden tasarlıyor
02 Şubat 2020 17:08
|Aksaray'da yıldırımla Türkiye haritası oluştu
02 Şubat 2020 16:06