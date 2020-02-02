1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler yarıyıl tatilini boş geçirmedi

Eğiticilerin Eğitimi Projesi (EĞİTEP) kapsamında Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ileri seviye 3B eğitimi tamamlandı. Yarıyıl tatili süresince devam eden eğitimlere katılan ve başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı.
 02 Şubat 2020 20:21
Yazdır
Öğretmenler yarıyıl tatilini boş geçirmedi

Eğiticilerin Eğitimi Projesi (EĞİTEP) kapsamında Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ileri seviye 3B eğitimi tamamlandı. Yarıyıl tatili süresince devam eden eğitimlere katılan ve başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı.

EĞİTEP Projesi kapsamında Bursa'da mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen ileri seviye 3B eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu ve ERTEV Başkanı Fahrettin Gülener, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliklerinin etkin bir şekilde sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fahrettin Gülener, "Bu proje ile öğretmenlerimize kendilerini geliştirebilme fırsatı sunmayı amaçladık. Eğitim konusunda her zaman her türlü desteğe hazırız. Yeter ki böyle istekli öğretmenler olsun. Bu eğitimlere gönüllü olarak iştirak eden öğretmenlerimize ve projeye destek olanlara teşekkür ederim" dedi.

Ülke kalkınmasının üreten, ürettiği bilgi ve ürünler üzerinden dünyayla rekabet eden bir ülke olmaktan geçtiğini belirten Şube Müdürü Altıntaş ise, "Mesleki ve teknik eğitimde ERTEV'le işbirliğimizin artarak devam etmesi bizleri son derece memnun ediyor. Öğretmen arkadaşlarım gelişim adına, öğrencilerine katkı adına içinde bulunduğumuz tatil döneminde gönüllü olarak buraya eğitim almaya, 'öğrenmeye devam etmeden öğrenmenin olmayacağı' mesajını vermeye geldiler. Emeği geçenlere ve bu eğitimlere katılan öğretmenlerimize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitime katılan öğretmenler de aldıkları eğitimle hazırladıkları ürünleri Gülener ve Altıntaş'a hediye etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Alper öğretmen CERN'e davet edildi
02 Şubat 2020 15:35		 Müdür Yardımcısı, bin TL'ye 3D yazıcı üretti
01 Şubat 2020 23:03
İstanbul Öğretmen Akademileri sömestirde 2 bin 183 öğretmeni ağırladı
31 Ocak 2020 10:59		 Hilal öğretmen köy okuluna 'Çalıkuşu' oldu
30 Ocak 2020 20:41
Tatil yapmak yerine öğrencileri sınavlara hazırlıyorlar
30 Ocak 2020 19:41		 Piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor
30 Ocak 2020 15:12
Otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti
30 Ocak 2020 13:44		 Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor
28 Ocak 2020 22:01
Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor
27 Ocak 2020 22:47		 Öğretmen çocukları parasız yatılı kalabilecek
27 Ocak 2020 18:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
Bu artık zam değil
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deprem vergisi 5
Kişisel alan 1
İster istemez 2
marka yada amble mı gızlemek 1
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 5
Film önermek 3
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
31.01.2020 kızılyıldız vs anadolu efes maçı 2
kuru soğuk 2
Savunma mekanizması 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 85 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam