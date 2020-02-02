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Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini aldı

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini aldı
 02 Şubat 2020 20:33
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Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini aldı

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Adem Büyük, Ryan Donk ve Sofiane Feghouli (2) atarken, Hes Kablo Kayserispor'un tek golünü ise Muris Mesanovic kaydetti.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, rakibi karşısında elde ettiği bu galibiyetle ligde art arda 4. maçından da üstün ayrıldı.

Galatasaray, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı maçlarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti.

Süper Lig'de puanını 36'ya çıkaran Galatasaray, lider Demir Grup Sivasspor ile olan puan farkını da 5'e indirdi.

- Feghouli gol sayısını 4'e çıkardı

Karşılaşmada iki kez ağları havalandıran Sofiane Feghouli, bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Cezayirli futbolcu, ligde daha önce Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü maçlarında birer kez topu filelere göndermişti.

Feghouli'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunuyor.

- Adem Büyük'ün 3. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Adem Büyük, Süper Lig'de bu sezon üçüncü kez ağları havalandırdı.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli futbolcu, Hes Kablo Kayserispor ile ligin ilk yarısında oynanan maç ile geçen hafta İttifak Holding Konyaspor yapılan müsabakada da birer kez topu filelere göndermişti.

Adem Büyük bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da birer gol attı.

Maçın son bölümünde sakatlık geçiren Adem Büyük, 86. dakikada yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı.

- Ryan Donk'tan şık gol

Galatasaray savunmasında görev yapan Hollandalı futbolcu Ryan Donk, maçta şık bir gol kaydetti.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde göğsüyle topu kontrol eden Hollandalı futbolcu, dönerek havada yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Ryan Donk, bu sezon resmi maçlarda ilk golünü attı.

- Belhanda cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Faslı futbolcu, ligde gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

- Onyekuru ilk maçına çıktı

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Galatasaray'da ikinci dönemindeki ilk maçına çıktı.

Galatasaray'ın devre arasında Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği Onyekuru, üklesine yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanmıştı.

Tedavisinin tamamlanmasıyla takımdaki yerini alan Nijeryalı futbolcu, maçın 82. dakikasında Ömer Bayram'ın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaraylı taraftarlar, geçen sezon da takımlarında kiralık olarak forma giyen Onyekuru'ya sevgi gösterisinde bulundu. Nijeryalı futbolcu, maç sonunda taraftarlara "üçlü" çektirdi.

- Kayserispor'un golü VAR'la geldi

Hes Kablo Kayserispor'un maçın 69. dakikasında attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla geçerli sayıldı.

Aksel Aktaş'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mesanovic'in meşin yuvarlağı ağlara gönderdiği pozisyonda yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy ofsayt bayrağını kaldırdı.

Hakem Zorbay Küçük, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golün nizami olduğunu belirterek, orta sahayı işaret etti.

- Kayserispor galibiyeti unuttu

Süper Lig'de zor günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, oynadığı son 6 karşılaşmada sadece bir puan elde edebildi.

Kayseri ekibi ligdeki son 6 maçında bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda 11 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, ligde son sırada yer alıyor.

Öte yandan, karşılaşmayı 32 bin 876 biletli futbolseverin takip ettiği açıklandı.
Anadolu Ajansı
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