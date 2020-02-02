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Hack'lenen Aslı Bekiroğlu'ndan suç duyurusu

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun hesabı hack'lenerek özel fotoğrafları yayınlandı.
 02 Şubat 2020 20:40
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Hack'lenen Aslı Bekiroğlu'ndan suç duyurusu

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun hesabı hack'lenerek özel fotoğrafları yayınlandı.

Gelişmelerin ardından Bekiroğlu bir açıklama yaparak suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncuya birçok sanatçı dostu da destek oldu.

Memurlar.Net
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