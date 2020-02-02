Aslı Enver'in kazancı dudak uçuklattı!
Aslı Enver, ünlü bir krem markasının reklamında oynadı. Aksiyon sahnelerindeki başarısıyla dikkat çeken güzel oyuncu, iddiaya göre reklamdan 1 milyon lira kazandı.
|02 Şubat 2020 20:57
|Yazdır
Ekranların aranan yüzü Aslı Enver, reklam sezonunu açtı. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, son olarak ünlü bir krem markasının reklam filminde oynadı.
Takvim'in haberine göre; Hareketli sahnelere çok yakıştırılan oyuncunun reklam performansı hayranlarından tam not aldı. Geçtiğimiz yıllarda giyim ve çorap reklamında da oynayan Aslı Enver'in son projeden aldığı rakam ise dudak uçuklattı.
Reklam yüzü olduğu firmaların satışlarını artıran Enver, iddialara göre son işinde 1 milyon lira kazandı. Oyuncu, önceki akşam ise Ortaköy Esma Sultan yalısında yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Enver, tanıtımda şıklığıyla göz kamaştırdı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Hack'lenen Aslı Bekiroğlu'ndan suç duyurusu
02 Şubat 2020 20:40
|Acun Ilıcalı açıkladı: Yıldız futbolcu Survivor'da
01 Şubat 2020 17:23
|Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı
31 Ocak 2020 12:05
|Berna Laçin kovuldu mu?
30 Ocak 2020 23:21
|Kocaeli Büyükşehir'den İrem Derici'nin sözlerine tepki
30 Ocak 2020 21:03
|'İp attım ucu kaldı' şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti
29 Ocak 2020 23:00
|Ünlü sanatçı, Elazığ'a gıda malzemesi gönderdi
29 Ocak 2020 22:26
|Elazığ depreminde usta sanatçının evi de yıkıldı
29 Ocak 2020 19:55
|Haluk Levent: Siyasete girersem yüzüme tükürün
28 Ocak 2020 23:51
|Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
28 Ocak 2020 13:46