Üniversiteliler için mülakat simülasyonu uygulaması
|02 Şubat 2020 21:29
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Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Merkezi'nde, üniversite öğrencileri mülakat simülasyonunda bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde hayata geçirilen Kariyer Merkezi, iş arayanlara ve işverenlere yönelik hizmetlerin yanı sıra öğrencilerin işgücü piyasasına kazandırılması konusunda da rehberlik hizmeti sunuyor. Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekleyen merkezde, yaklaşık 30 üniversite öğrencisi mülakat simülasyonunda bir araya geldi.
Bir zincir marketin Türkiye genelinde uyguladığı 'Yönetici Geliştirme Programı', bölgede ilk defa Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda gerçekleşen mülakatlarla başladı. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, merkezin, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Toros Üniversitesi ile kurumsal ve sürdürülebilir bir iletişim ağı kurduğunu belirtti.
Özada, Kariyer Merkezi olarak öğrencilere en iyi hizmeti sunabilmek için işgücü piyasasının dinamiklerini sürekli takip ettiklerini vurgularken, 'Yönetici Geliştirme Programı'nı da özellikle üniversitelilerin istihdam edilebilirliği açısından önemli gördüklerinin altını çizdi.
"Biz gençler olarak düşünüldüğümüzü hissettiğimiz için çok mutluyuz"
Mülakat simülasyonundan duyduğu memnuniyeti ifade eden İbrahim Talha Yılmaz, "Kariyer Merkezi'ne böyle bir çalışma yaptıkları ve bizlere yeni kapılar açma çabası gösterdikleri için çok teşekkür ederiz. Bizi önemsediklerini anlamamız için çok güzel bir organizasyon. Biz gençler olarak düşünüldüğümüzü hissettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.
Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi İdil Gizem Avcı ise "Yapılan etkinliği çok faydalı buluyorum. Çalışma kapılarının açılması beni geleceğe karşı umutlandırıyor" ifadelerini kullandı.
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