Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı
Trabzon'da polis ekiplerinin şüphelendiği Çinli turist için Korona virüsü alarmı verildi. Koruyucu kıyafetlerle hastaneye getirilen Çinli turistte virüse rastlanılmadı.
|02 Şubat 2020 21:36
|Yazdır
Trabzon'da polis ekiplerinin şüphelendiği Çinli turist için Korona virüsü alarmı verildi. Koruyucu kıyafetlerle hastaneye getirilen Çinli turistte virüse rastlanılmadı.
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan 'Korona' virüsü, Trabzon'da polisleri harekete geçirdi. Van'dan aracıyla geldiği öğrenilen Çinli turisti gören polis ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu. Tanjant yolunda durdurulan Çinli turist için İl Sağlık Müdürlüğünden uzman bir ekip istendi. Uzman ekip tarafından giyilen koruyucu kıyafetlerle ambulansa alınan Çinli turist, Korona virüs şüphesi ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerde Çinli turistte Korona virüsüne dair bir bulguya rastlanılmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AFAD açıkladı: Yardım rekor rakama ulaştı
02 Şubat 2020 22:33
|Alper öğretmen CERN'e davet edildi
02 Şubat 2020 15:35
|Engelli park yerlerini işgal eden sürücülere ceza yağdı
01 Şubat 2020 22:28
|SAÜ, Elazığ depremine ilişkin hasar raporu hazırladı
01 Şubat 2020 17:14
|Sivas'ta UMKE ekibi kurtarma operasyonlarını klip haline getirdi
01 Şubat 2020 12:57
|Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda değişiklik yürürlüğe girdi
01 Şubat 2020 10:01
|Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bıraktı
31 Ocak 2020 11:03
|'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
31 Ocak 2020 10:03
|İmamoğlu'ndan 'tatilim henüz bitmedi' açıklaması
29 Ocak 2020 15:20
|Evlerinden çıkamayan Çinlilerin çığlıkları
29 Ocak 2020 14:48