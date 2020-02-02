1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Vatana zarar veriyor' dediği firmaya 20 bin lira tazminat ödedi

Diyarbakır'da GSM şirketinde bulunan bayiliği iptal edilen adam, Twitter üzerinden şirkete, "Vatana millete zarar veriyor" deyince 20 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.
 02 Şubat 2020 21:42
Yazdır
'Vatana zarar veriyor' dediği firmaya 20 bin lira tazminat ödedi

Sosyal medyanın son zamanlarda başka kişi ve kurumları karalamak amacıyla da kullanıldığı sıklıkla görülüyor. Bu kişilerin en yaygın kullandığı argümanlar arasında suçladıkları kişi ve kurumları "Vatan haini" ya da "terörist" ilan etmek de var. Bu tür suçlamalar arttıkça ithamda bulunan kişilere yönelik davalarda da bir artış var. Bu davalardan birinde, sosyal medya üzerinden bir firmaya, "Vatana, millette zarar veriyor" diye paylaşımda bulunan şahıs 20 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2019/5267 sayılı kararı bu konuda örnek teşkil ederken, karar metnine göre olayın gelişimi şöyle anlatıldı.

"ELİMDE BELGELER VAR DEDİ, İSPATLAYAMADI"

Diyarbakır'da büyük bir GSM şirketine bağlı olan bayiliği iptal edilen kişi, Twitter hesabı üzerinden çeşitli resmi kurumlarına ve medya kuruluşlarına ile basın mensuplarına "....'nin Devlet'e ve Millet'e verdiği zararlarla ilgili belge ve çalışmalarım var. Sesimi duyurmak için yardımınızı rica ediyorum" şeklinde mesaj yazdı.

ŞİRKET TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bunun üzerine GSM şirketi söz konusu kişiden 100 bin lira manevi, bin lirada maddi tazminat talebiyle davacı oldu.

Diyarbakır 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada 23 Mart 2016 günü verilen kararda "....'nin Devlet ve Millet'e verdiği zararın" nelerden ibaret olduğunu açıklayıp, delillerini gösteremediği, davalının mesaj yoluyla davacının faaliyetlerini, incitici beyanlarla kötülediği, gerekçesiyle20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

YARGITAY KARARI ONADI

Karar üzerine davacı taraf tazminat miktarının düşük olduğunu iddia ederek, davalı taraf ise kararın tümden iptali amacıyla Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Ancak Yargıtay 11.Hukuk Dairesi, 2019/5267 sayılı kararı ile tarafların temyiz kararlarını reddederek mahkemenin kararını onayladı.

"ÇOĞU İNSAN DÜŞÜNMÜYOR"

Yargıtay'ın kararını değerlendiren "Sınırsız Yeni Dünyanın Sınırları Sosyal Medyada Hukuk" kitabının yazarı Avukat Rıdvan Yıldız, şöyle konuştu:

Sosyal medyanın insanların kolayca yaftalandığı ve karalandığı bir yer olduğunu görmekteyiz. Çoğu insan sanal olarak algıladığı sosyal medyanın hukuki sonuçlarının olacağını düşünmüyor. Burada karalama, yalan ve iftiraların yanına kalacaklarını düşünüyorlar.

"BEN YAZMADIM" DEMEK KURTARMAYABİLİR

Yıldız sözlerinin devamında önemli bir uyarıda bulundu:

"Ancak itibarları zarar gören kişi ve kurumların dava açma ve suç duyurusunda bulunmaları muhtemeldir. Gerçekdışı her türlü yayına karşı bunun muhatapları dava açabilirler. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarının kendisine ait olmadığı savunması durumunda da kurtulunduğu gibi yanlış bir bilgi dolaşıyor. Gelişen teknoloji ile sosyal medya hesap sahiplerinin tespit edildiğini görüyoruz. Yani ben yazmadım savunması da tazminat ve cezalardan kurtarmayabilir. Sosyal medya hesaplaşma, hak arama yeri değildir. Bu nedenle eleştiri sınırını aşmayan ve gerçekliği bilinen paylaşımlarda bulunulmalı. Bunun dışında başkaları tarafından sunulan ve gerçek dışı olan paylaşımları da yayınlamamak gerekmektedir."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konyaaltı sahil işletme ihalesinin iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı
01 Şubat 2020 19:21		 Mahkemenin 'taksitli' ödeme kararı gözü yaşlı aileyi yıktı
01 Şubat 2020 17:10
Trafik cezasını mahkeme yoluyla iptal ettirdi
30 Ocak 2020 21:43		 O işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat ödenecek
30 Ocak 2020 21:18
Belediyeden sürgün edilen mimar için karar
30 Ocak 2020 19:23		 Mahkeme, ODTÜ Rektörü için soruşturma izni verilmemesi kararını iptal etti
29 Ocak 2020 14:47
İstinaf, mahkemenin 'şiddet' gerekçesini 'soyut' buldu
23 Ocak 2020 21:08		 AYM, gece alkollü içki satışına verilen cezayı hak ihlali saymadı
17 Ocak 2020 11:36
Yargıtay'dan hakaret ve küfür kararı
17 Ocak 2020 09:24		 Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
17 Ocak 2020 07:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:46 - Şaşkına çeviren görüntü; altı tarih üstü otel22:40 - HDP'li Gergerlioğlu'nun tweeti yalan çıktı22:33 - AFAD açıkladı: Yardım rekor rakama ulaştı22:27 - Fiat Egea, 'sınıfının en dayanıklı otomobili' seçildi22:21 - Bucak salebine ilgi artıyor! Kilosu 700 liradan satılıyor22:16 - Elektrikli ve hibrit otomobil sayısı bir yılda üçe katlandı22:11 - ABD, Irak'ı 3'e bölme planını yeniden devreye soktu22:06 - Nimo TV, Türkiye pazarına giriyor22:00 - Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye düştü21:54 - Erdoğan'ın gözyaşından etkilendi, kumbarasını bağışladı
21:48 - Ahmet Ercan: Fay hatlarının tamamı harekete geçti21:42 - 'Vatana zarar veriyor' dediği firmaya 20 bin lira tazminat ödedi21:36 - Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı21:29 - Üniversiteliler için mülakat simülasyonu uygulaması21:23 - Sağlık Bakanı açıkladı: Çıkan sonuçlar negatif21:18 - Sınır birliklerine askeri sevkiyat21:13 - Komandolar eksi 10 derecede zamana meydan okuyor21:08 - 15 Temmuz şehidinin cenazesi Bandırma'ya nakledildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
Bu artık zam değil
Ahmet Hakan: Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan'a yapsa...
Özel üniversitelerin yolu açılıyor
TSK'da 'mobbing' soruşturması
Kamudaki 'yönetim kurulu' saltanatı katlanarak devam ediyor?
'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaçak çay 1
Yol ve trafik payi 3
700 bin suriyeli türkiye ye ilerliyor 1
marka yada amble mı gızlemek 3
toprak kokusu 1
İster istemez 1
aferin 3
telefonu gördüğü halde açmamak 1
Doğup büyüdüğü şehri beğenmeme sorunsalı. 1
Kompulsif yalan 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 85 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam