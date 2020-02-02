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Ahmet Ercan: Fay hatlarının tamamı harekete geçti

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin 2020'de deprem yılı yaşayacağını söyleyerek, "Yaşanan son dört depremin ardından Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm" dedi.
 02 Şubat 2020 21:48
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Ahmet Ercan: Fay hatlarının tamamı harekete geçti

Tele 1'de yayınlanan "Demokrasi Arenası" programına konuk olan deprem bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan, depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE DEPREM YILI YAŞIYOR"

Türkiye'nin 2020'de deprem yılını yaşadığını söyleyen Ercan, "Bunun ana nedeni de Afrika anakarasının Türkiye'ye toslama hızında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 50'lik bir artış oldu. Kuzeye doğru itiyor. Bu Anadolu yarımadasını çok kastı" diye konuştu.

"İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Ercan sözlerine, "Bu gelen son üç hatta dört deprem ile 50 yıllık depremcilik yaşantımda Türkiye'deki kırıkların (fay hatlarının) ilk defa tamamının harekete geçtiğini gördüm. Dolayısıyla Türkiye bir deprem yılı yaşayacak. Tabii şunu demiyorum beni yanlış anlamayın. Ben her an deprem olabilir diyen bir kişi değilim" şeklinde devam etti.
Memurlar.Net
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