Nimo TV, Türkiye pazarına giriyor

Canlı oyun yayın platformu Nimo TV'nin Türkiye Sorumlusu Yuzhi Yang, "Platformumuz, genç nüfusa hitap ettiği için Türkiye'ye yatırım yaparak iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Diğer ülkelerdeki başarılarımız da Türkiye pazarına girme konusunda bizi teşvik etti." dedi.

Gaming İstanbul Oyun ve E-spor Fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Fuarda, dünyaca ünlü oyun ve donanım firmalarının yeni ürünleri sergileniyor.

Türkiye'ye yatırım yapacaklarını açıklayan Çinli canlı oyun yayın platformu Nimo TV'nin Türkiye Sorumlusu Yang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin e-spor konusunda parlak bir geleceğe sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin genç nüfus anlamında büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Yang, "Platformumuz da genç nüfusa hitap ettiği için Türkiye'ye yatırım yaparak iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Diğer ülkelerdeki başarılarımız da Türkiye pazarına girme konusunda bizi teşvik etti." dedi.

Çinli Huya şirketine bağlı olarak faaliyet gösterdiklerini ifade eden Yang, şunları kaydetti:

"Tencent, Huawei Oppo ve Vivo şirketleri ile anlaşmamız var. Huya, şu anda Çin'deki en büyük canlı yayın platformu. Tencent de Çin'deki en büyük oyun şirketi. Nimo TV ise Tencent ve Huya'nın birlikte geliştirdiği ve uluslararası ortamlarda kullanılmak üzere oluşturulan bir canlı yayın platformu. Şu anda Brezilya'da da çok büyük bir başarı yakalamış durumdayız. Brezilya'da yakaladığımız izleyici kitlesi 500 bin ila 1 milyon arasında. Brezilya'nın en büyük e-spor takımı ile sözleşme yaptık. Çin'deki en büyük canlı yayın platformu olduğumuz için Türkiye pazarına da öz güvenle bakıyoruz. Türkiye'de de aynı başarıyı yakalamayı istiyoruz."

- "Herkesin Nimo TV'de hem canlı yayın yapıp hem para kazanabileceğini göstermek istiyoruz"

Yuzhi Yang, Avrupa ve Türkiye pazarının Çin pazarından farklı olduğunu belirterek, bu yeni pazarlara adapte olmak ve daha fazla e-spor takımı ile sözleşme yaparak daha büyük etkinliklere imza atmak istediklerini söyledi.

Türk yapımı FPS oyunu ZULA'yı yakından takip ettiklerini aktaran Yang, Türkiye'deki hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'de bulunan büyük e-spor oyuncuları ve takımları ile anlaşma yaparak bunları Nimo TV'ye çekmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de en çok tutulan ZULA ve PUBG gibi oyunlar üzerine kurulmuş çevrim içi ve çevrim dışı birçok aktivite düzenlemeyi hedefliyoruz. Son olarak da Nimo TV, Türkiye pazarında henüz yeni olduğu için daha fazla reklam yapmak istiyoruz. Herkesin Nimo TV'de hem canlı yayın yapıp hem para kazanabileceğini göstermek istiyoruz."