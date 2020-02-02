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Bucak salebine ilgi artıyor! Kilosu 700 liradan satılıyor

Burdur'un Bucak ilçesinde salep tüccarı Aziz Gündüz:- "Türkiye'nin her bölgesinden dondurmacılar gelip Bucak'tan salep alırdı. Vatandaşlar pek bilmiyordu, onlar da Cumhurbaşkanımız sayesinde öğrendi. Salebimiz ününü üçe katladı"
 02 Şubat 2020 22:21
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Bucak salebine ilgi artıyor! Kilosu 700 liradan satılıyor

Burdur sınırlarında Toros Dağları'nın 800 ila bin rakımında yetişen, köylülerin özenle topladığı yabani orkidenin yumrularından elde edilen Bucak salebi ilgi görüyor.

Bucak ilçesi çevresinde, Toros Dağları'nın el değmemiş yüksek kesimlerinden mayıs-haziranda toplanan yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Tüccarların satın aldığı kurutulmuş yumrular, taş değirmenlerde öğütülüyor.

Toz haline getirilen Bucak salebi, kaynayan inek sütü ve şekerle buluşturulup 45 dakika daha kısık ateşte karıştırılarak pişirildikten sonra, damaklarda eşsiz lezzet bırakıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de başbakanlığı döneminde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarına "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi." diyerek ikram etmesi, bir süre sonra da ilçeye ziyarette bulunmasının ardından ünü daha da artan Bucak salebi, Türkiye'nin birçok ilinden sipariş ediliyor.

- Rakım arttıkça lezzeti de artıyor

Bucak'ta 1970'ten beri baba mesleğini sürdüren salep tüccarı Aziz Gündüz, AA muharibine, salep yumrularının köylülerin uzun uğraşları sonucu toplanıp kurutulduğunu söyledi.

Orkidenin yetiştiği rakımla beraber salebin lezzetinin de arttığını anlatan Gündüz, Bucak salebinin yapışkanlık özelliğinin fazla olması nedeniyle bir litre sütü, 7 gram salebin koyulaştırdığını belirtti.

Bucak'ta salep tüccarlığının geçmişinin 70-80 yıl öncesine dayandığına işaret eden Gündüz, "Bucak salebi geçmişten beri bölgede çok iyi biliniyordu ancak ününün ülke geneline yayılmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vesile oldu. Türkiye'nin her bölgesinden dondurmacılar gelip Bucak'tan salep alırdı. Vatandaşlar pek bilmiyordu, onlar da Cumhurbaşkanımız sayesinde öğrendi. Salebimiz ününü üçe katladı." ifadelerini kullandı.

- Müşterilerin ilgisi yoğun

Vatandaşların salebe yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Gündüz, şöyle konuştu:

"Bir aile 100 gram salep tozunu yaklaşık bir yılda tüketebiliyor. Alanlar başkalarına da tavsiye ediyor. Bu yıl Bucak salebinin kilosu 700 liraya ulaştı. Satışlarımız eylülde başlıyor, nisana kadar devam ediyor. Aralık, ocak, şubatta insanlar daha çok salep tüketiyor. Vatandaşlar Türkiye'nin her yerinden bize sipariş verebiliyor. Bucak salebini bir kez içen tadını bir daha unutamıyor. Bu yıl en çok talebi ise Adana, Trabzon, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Antalya ve Denizli'den görüyor."

- Kışın insanın içini ısıtıyor, yazın dondurmayla serinletiyor

İşletmeci Hüseyin Gençöz de salep içmek için ilçeye gelenlerin olduğunu söyledi.

Salebe yoğun ilgiden memnun olduklarını anlatan Gençöz, "Vücudu sıcak tutmasıyla bilindiği için daha çok kışın tercih ediliyor. Yazın da dondurmada kullanıyoruz. Salebin fincanı ortalama 7-8 liradan satılıyor." dedi.

Müşterilerden Dilek Demir ise Antalya'dan salep içmek için geldiğini, herkese tatmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Ankara'dan Antalya'ya giderken ilçede mola veren Murat Gün de "Ne zaman Antalya'ya gitsek buraya uğrayıp salep içiyoruz. İçtiğimiz diğer saleplerden farklı. Bambaşka, orijinal bir lezzeti var." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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