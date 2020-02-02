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Fiat Egea, 'sınıfının en dayanıklı otomobili' seçildi

Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok farklı noktasına "Tipo" ismiyle ihraç edilen Fiat Egea, Almanya'da "segmentinin en dayanıklı otomobili" seçildi.
 02 Şubat 2020 22:27
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Fiat Egea, 'sınıfının en dayanıklı otomobili' seçildi

Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok farklı noktasına "Tipo" ismiyle ihraç edilen Fiat Egea, Almanya'da "segmentinin en dayanıklı otomobili" seçildi.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'ya "Tipo" ismiyle ihraç edilen Egea, otomotiv endüstrisinin kalbi olarak kabul edilen Almanya'da "sınıfının en dayanaklı ve sorunsuz aracı" olarak belirlendi.

Almanya'nın resmi araç muayene merkezi GTÜ tarafından gerçekleştirilen, otomobillerin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyarak otomobil satın almak isteyenler için rehber niteliğinde olan araştırma AutoZeitung dergisinin özel sayısında yayımlandı.

Rapora göre, Fiat Egea tamir gerektiren sorunlar kategorisinde 100 araç içerisinde 0,84'lük hata oranı ile "kompakt otomobiller sınıfının en iyisi" olarak belirlendi.

Tofaş'ın, 1 milyar dolar yatırım yaparak 2015 sonunda seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ettiği Egea; aynı zamanda şasi, gövde, motor, yağ kaçağı ve egzoz gibi kontrol edilen tüm kategorilerde ortalama değerin üzerinde not alarak yeşil bantta yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu, şunları kaydetti:

"Ürün özellikleri ve fiyat/fayda dengesiyle, 2016 yılında AutoBest tarafından 'Avrupa'nın En İyi Otomobili' seçilen Egea, satışa sunulduğu tüm pazarlarda ilgi gördü. 4 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea, Avrupa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Tofaş'ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıtan Egea'nın, Almanya'da 3 yılını doldurmuş her araca yapılan kapsamlı testlerde rakiplerini önemli bir farkla geride bırakarak segmentinin en dayanıklı otomobili seçilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Egea'nın başta ülkemiz ve Avrupa olmak üzere, küresel pazarlardaki başarısını sürdüreceğine inanıyoruz."
Anadolu Ajansı
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