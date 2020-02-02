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HDP'li Gergerlioğlu'nun tweeti yalan çıktı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı tweet yalan çıktı. Gergerlioğlu'nun sosyal yardım alamadığını söylediği kadının deprem öncesi ve sonrasında Sivrice ilçesine hiçbir şekilde gelmediği belirlendi.
 02 Şubat 2020 22:40
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HDP'li Gergerlioğlu'nun tweeti yalan çıktı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı tweet yalan çıktı. Gergerlioğlu'nun sosyal yardım alamadığını söylediği kadının deprem öncesi ve sonrasında Sivrice ilçesine hiçbir şekilde gelmediği belirlendi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından OHAL mağduru bir öğretmene sosyal yardımın eşi cezaevinde diye verilmediğini paylaştı. Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından "eşim cezaevinde" deyince telefonun yüzüne kapatıldığını iddia ederek paylaştığı Ümmü Gülsüm Tamam'ın Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ikamet adresi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ise ikamet kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Ümmü Gülsüm Tamam hakkında FETÖ/PDY terör örgütünden dolayı işlem yapıldığı, kocası Eyüp Tamam'ın ise örgütün mahrem yapısı içerisinde görev yaptığı, öğretmen olduğu ve halen Diyarbakır Cezaevi'nde FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuklu bulunduğu tespit edildi. Gergerlioğlu'nun Sivrice'de yaşadığı yönünde tweetinin aksine Ümmü Gülsüm Tamam'ın son bir aydır Ergani ilçesinde olduğu, deprem öncesi ve sonrasında Sivrice ilçesine hiçbir şekilde gelmediği belirlendi.

Soylu'nun talimatıyla cezaevindeki oğluyla görüştü

Gergerlioğlu'nu yalanlayacak durum ise Elazığ'daki bir cemevinde yaşandı. Elazığ'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, cemevi ziyareti sırasında bir anne cezaevindeki oğluyla telefonla görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Soylu, hemen yetkililere talimat verdi. Talimat üzerine anne ile oğlunun telefonda görüştürülmesini sağladı. Annenin oğlu ile görüştüğü bilgisinin Bakan Soylu'ya iletilmesine rağmen, Soylu anneyi arayarak oğlu ile görüştüğüne dair teyit aldı.
İhlas Haber Ajansı
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