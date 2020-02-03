Rehber öğretmen, birden fazla özel eğitim kurumunda görevlendirebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü 21.01.2020 tarih ve 1504018 sayılı görüş yazısıyla 3 farklı özel öğrenci yurdunda görevlendirilecek rehber öğretmen bulunamaması nedeniyle bir rehber öğretmenin birden fazla kurumda görev yapıp yapamayacağı sorusunu cevaplandırdı.

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin 28. maddesinin 1. fıkrasındaki "...Ayrıca, ortaokul ve imanı-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren kurum/arda en az bir, ortaöğretim kurumlan öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda ise isteğe bağlı olarak rehber öğretmen görevlendirilir. ..." hükmü doğrultusunda; ortaokul ve imanı-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren özel öğrenci barınma kurumlarında rehber öğretmenin zorunlu personel olması nedeniyle bir kurumda çalışmakta olan rehber öğretmen başka bir kurumda görevlendirilemez.

İşte o görüş yazısı;

Özel eğitimde hal böyle iken devlet kurumlarında rehber öğretmenler birden fazla okullarda geçici görevlendirilmemektedir.

Bu durum her ne kadar Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alsa da, geçici gövelendirme için 2018/6 nolu genelge yayımlasa bile aşağıdaki mevzuat hükümlerine aykırıdır.

Şöyle ki;

1-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 21. maddesi 4. fıkrasında; "Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz." hükümlerine,

2-Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesindeki; "(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür./

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez." hükümlerine,

3- Bir sendika şubesi tarafından, rehber öğretmenlerin rızası olmaksızın başka bir eğitim kurumunda geçici olarak görevlendirilmemesi ve yapılan görevlendirilmelerin iptal edilmesi talebi ile Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Yapılan başvuru sonucunda; Kamu Denetçiliği Kurumun (Ombudsman) 15/06/2015 tarih ve 03.2015/40 sayılı şikayet nolu kararında; "... söz konusu yetki ve takdir hakkının ancak kanunların ve diğer mevzuatın izin ve yetki verdiği ölçüde yapılması, takdir hakkının açıkça tanımlanan şekilde, eşitlik ilkesine uygun olarak ve yerinde kullanılabileceğinin açık olduğu, Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şubesinin iddia ettiği üzere yukarıda sayılan mevzuat hükümlerine göre, rehber öğretmenlerin norm kadrosunda bulunduğu okul haricinde görüşü alınmadan geçici olarak görevlendirilmelerinin mümkün olmadığı, bir öğretmenin başka bir kuruma geçici görevlendirilebilmesi için izni ve görüşünün alınarak, bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması gerektiği, sayılan şartların birlikte gerçekleşmemesi durumunda yapılacak görevlendirmelerin hukuka uygun olmayacağı ..." açıklamasında bulunarak Rehber Öğretmenlerin isteğe bağlı olmaksızın başka bir eğitim kurumunda geçici olarak görevlendirilmenin kanuna ve mevzuata uygun olmadığı yönünde görüş bildirmesine aykırıdır.

Bir görevlendirme yapılacaksa Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesi 2. fıkrasında "aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla görevlendirilir" şeklinde açıkça yazdığı üzere norm kadro fazlası ve aylık ve zorunlu ek ders saatlerini doldurmayan öğretmenlerden hizmet puanı düşük olandan başlanarak geçici görevlendirme yapılabilmektedir.

Bu görevlendirmelerde de açıkça aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenler olarak norm kadro fazlası Rehber Öğretmenler kastedilmektedir.

Ahmet KANDEMİR