Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 1 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle değiştiridi.

Yapılan düzenlemeyle Mübaşir unvanı, Yardımcı Hizmetler Grubundan çıkarılarak İdari Hizmetler Grubuna alındı.

Ayrıca, müdürlüğe başvurabilecek unvanların sayıldığı "Görevde yükselme sınavına başvuru ve atanma şartları" başlıklı 8. maddede değişiklik yapıldı.

Değişiklik ile Mübaşirlere, "İdari İşler Müdürü" için açılacak görevde yükselme sınavına başvuru hakkı verildi.

Son düzenlemeye göre, İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için aranan şartlar şu şekilde olmuştur.

"a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt katibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker, teknisyen veya mübaşir kadrolarında en az dört yıl olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,"