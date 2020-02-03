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3 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

 03 Şubat 2020 00:10
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3 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gidecek.

- Resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşecek ve iki lider Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreninin ardından Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy tarafından onuruna verilecek resmi yemek ile DEİK İş Konseyi toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00/Kiev)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. yarıyıl başlangıcı - Binali Yıldırım Anaokulu ve İlkokulu Açılış Törenine katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.40)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İhracatçılar Meclisi, ocak ayı ihracat rakamlarını Hatay'da açıklayacak.

(Hatay/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılacak.

(Cidde)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapacak.

2- Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ-Malatya)

4- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu 84 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)
Anadolu Ajansı
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