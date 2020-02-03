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76 firmanın desteğiyle, 218 kalem sorunu çözen tek ilkokul

Besni İlkokulu Bir İlki Başararak 16 Ayda 76 Ayrı Firmanın / Şahsın Desteğini Arkasına Alarak Tüm Sorunlarını Kendisi Çözmeyi Başardı
 03 Şubat 2020 00:14
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76 firmanın desteğiyle, 218 kalem sorunu çözen tek ilkokul

23 Ekim 2018 Tarihinde Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ziya Selçuk tarafından ilan edilen 2023 Eğitim Vizyonu "Okulların Finansmanı" hedefine bağlı olarak Besni İlkokulu Müdürlüğü bu projeden 2 ay önce 3 Ağustos 2018 tarihinde Besni Kaymakamlığı Koordinasyonunda başlattığı "Besni İlkokulu Sorunlarını Devletimize Yük Olmadan Çözüyor Projesi" 1 Ocak 2020 tarihinde % 100 başarıyla tamamlanmıştır.

16 aylık süreç içerisinde Okul Gelişim Planı ve takvimi hazırlanarak okulun tüm eksik ve sorunları listelenerek sıralamaya konulmuştur. Sorunların çözümünde ise belli bir sıra takip edilmiş önce fiziki boya, tadilat, onarım gibi iş ve işlemler yürütülmüş daha sonraki süreçte ise daha çok malzeme temini, eksiklerin tedariki süreci tamamlanmıştır. Tüm bu süreçte okulun dış cephe komple boyası "1 iş kalemi" düşünüldüğünde toplamda 16 aylık süreçte 76 firmanın desteğini arkasına alan Besni ilkokulu 16 ayrı farklı kategoride 218 kalem ayrı işi bitirmenin haklı mutluluğunu yaşadı.

Besni İlkokulu; 8 Uluslararası Holding, 24 Ulusal Şirket, 12 Devlet / Vakıf Üniversitesi, 10 İl bazında yerel şirket, 3 Kardeş Kurum / Belediye, 2 Sivil Toplum Kuruluşu, 5 Özel Kolej, 7 Hayırsever, 5İnternet Şirketi olmak üzere 76 ayrı firmanın / şahsın desteğini alarak tüm sorunlarını kendisi çözerek başarmıştır.

"Besni İlkokulu Sorunlarını Devletimize Yük Olmadan Çözüyor Projesi" devam ederken Besni İlkokulu eğitim öğretim süreci başta olmak üzere sosyal ve sportif alanlarda da birçok başarıya imza atmayı başarmıştır.

Dış cephe boyasından sınıflara, bahçe ihata duvarından kütüphanesine, bahçeye geleneksel oyunlardan fotoselli musluklara kadar 16 ayrı hedef kategorisinde 218 ayrı kalem iş devletimize yük olmadan tamamen hayırsever modeliyle % 100 çözülmüştür.
Beyaz Bayrak Almaya hak kazanmış,
Beslenme Dostu Okul Sertifikası kazanmış,
İlçede 72 ilkokul arasında yapılan 4.Sınıflar arası Bilgi Yarışmasında İLÇE İKİNCİSİ olmuş,
Sportif Etkinliklerde İlçe İkinciliği ve Üçüncülüğü kazanmıştır.
Besni İlkokulu okul web sitesi kullanımında 2018-2019 Eğitim öğretim yılında 53.078 okul web sitesi içerisinde TÜRKİYE 41. olarak büyük başarıya imza atmıştır. (Kaynak : http://www.meb.k12.tr/index.php?list=2#nav)
Ücretsiz Okul Öncesi Eğitimi 2017 yılından beri uygulayarak tüm aidatları tamamen kaldırmış ve tüm öğrencilerin eğitim materyalleri de ücretsiz temin edilerek çocuklarımıza verilmeye başlanmıştır.
Besni İlkokulu sponsorların desteğiyle her 15 tatilde tüm öğrencilerine karne hediyesi vererek öğrencilerini motive etmeyi başarmıştır.
Okulda düzenli olarak Okula özel logolar madalyalar ile Haftanın Öğrencisi Projesi, Haftanın Kitap Kurdu Projesi, Ayın Öğrencisi projesi, Ayın En Temiz Sınıfı Projeleri 3 yıldır aralıksız sınıflarda uygulanmaktadır.
Tüm öğrencilerimize kırtasiye malzemesi desteği Projesi,
Besni İlkokulu Okuyor, Veliler Bağışlıyor Kitap Okuma yarışması Projesi,
Tüm Velilerimizi Ziyaret Ediyoruz Projeleri de 3 yıldır düzenli olarak uygulanmakta olup okulun başarısını desteklemektedir.
Okul müdürü Yaşar Gülten'in yönetimindeki okulda yaşanan bu değişime idarecilerin yanı sıra öğretmenlerin de destek ve katkısı büyük.
Şartların çok zor olduğu bir bölgede yapılan çalışmaları MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu da yerinde inceledi. Haftasonu Adıyaman bölgesinde incelemelerde bulunan Gençoğlu Besni İlkokulu'nu da ziyaret ederek çalışamalar hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür ederek duyduğu mutluluğu belirtti.
Memurlar.Net
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