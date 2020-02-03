1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hayatını kaybeden astsubay Karabük'te defnedildi

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden astsubay kıdemli başçavuş Mehmet Özcan, memleketi Karabük'te defnedildi.
 03 Şubat 2020 00:24
Yazdır
Hayatını kaybeden astsubay Karabük'te defnedildi

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden astsubay kıdemli başçavuş Mehmet Özcan, memleketi Karabük'te defnedildi.

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede akciğer kanserinden dolayı astsubay kıdemli başçavuş Mehmet Özcan (45), memleketi Karabük'te toprağa verildi. Astsubay Özcan için Bahçelievler Mahallesi Ulu Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özcan'ın naaşı, askeri törenle Davutlar köyü aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Özcan'ın ailesi, yakınları, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Naci Görür: Marmara depremi, Kumburgaz kolunda ve 7,2 büyüklüğünde olacak
03 Şubat 2020 00:46		 İstanbu ve Ankara'da bu hafta kar bekleniyor
03 Şubat 2020 00:43
112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu
03 Şubat 2020 00:33		 Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye düştü
02 Şubat 2020 22:00
Erdoğan'ın gözyaşından etkilendi, kumbarasını bağışladı
02 Şubat 2020 21:54		 Ahmet Ercan: Fay hatlarının tamamı harekete geçti
02 Şubat 2020 21:48
Komandolar eksi 10 derecede zamana meydan okuyor
02 Şubat 2020 21:13		 15 Temmuz şehidinin cenazesi Bandırma'ya nakledildi
02 Şubat 2020 21:08
Büyük paniğe neden olmuştu... Taburcu edildiler
02 Şubat 2020 20:51		 Şubat ayında deniz keyfi! Sıcaklık 18 dereceyi buldu!
02 Şubat 2020 20:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:46 - Prof. Naci Görür: Marmara depremi, Kumburgaz kolunda ve 7,2 büyüklüğünde olacak00:43 - İstanbu ve Ankara'da bu hafta kar bekleniyor00:33 - 112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu00:24 - Hayatını kaybeden astsubay Karabük'te defnedildi00:14 - 76 firmanın desteğiyle, 218 kalem sorunu çözen tek ilkokul00:10 - 3 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:06 - Uludağ'da 25 km tatilci kuyruğu00:04 - Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi00:00 - Araştırma görevlilerinin azami süre nedeniyle ilişiklerinin kesilmeyeceğine dair yargı kararı22:46 - Şaşkına çeviren görüntü; altı tarih üstü otel
22:40 - HDP'li Gergerlioğlu'nun tweeti yalan çıktı22:33 - AFAD açıkladı: Yardım rekor rakama ulaştı22:27 - Fiat Egea, 'sınıfının en dayanıklı otomobili' seçildi22:21 - Bucak salebine ilgi artıyor! Kilosu 700 liradan satılıyor22:16 - Elektrikli ve hibrit otomobil sayısı bir yılda üçe katlandı22:11 - ABD, Irak'ı 3'e bölme planını yeniden devreye soktu22:06 - Nimo TV, Türkiye pazarına giriyor22:00 - Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
76 firmanın desteğiyle, 218 kalem sorunu çözen tek ilkokul
Uludağ'da 25 km tatilci kuyruğu
Araştırma görevlilerinin azami süre nedeniyle ilişiklerinin kesilmeyeceğine dair yargı kararı
Hayatını kaybeden astsubay Karabük'te defnedildi
Prof. Naci Görür: Marmara depremi, Kumburgaz kolunda ve 7,2 büyüklüğünde olacak
İstanbu ve Ankara'da bu hafta kar bekleniyor
3 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yine kuran kursu yine cinsel istismar 4
wuhan kentindeki türklerin tahliyesi 3
Ruminasyon 1
Laktozsuz süt 3
marka yada amble mı gızlemek 3
med-czr'in geri dönmesi 3
Savunma mekanizması 1
Deprem kıyametin alıştırmasıdır 5
Ak parti'nin trabzonspor uğruna fenerbahceyi karşısına almasi 1
01.02.2020 trabzonspor vs fenerbahce maçı 2
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 85 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam