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İstanbu ve Ankara'da bu hafta kar bekleniyor

Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklılarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul ve Ankara'da Perşembe günü kar bekleniyor
 03 Şubat 2020 00:43
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İstanbu ve Ankara'da bu hafta kar bekleniyor

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da bu hafta kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Verilerek göre, İstanbul'da çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

Ankara'da ise Perşembe günü kar bekleniyor.
Memurlar.Net
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