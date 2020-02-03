İstanbu ve Ankara'da bu hafta kar bekleniyor
|03 Şubat 2020 00:43
|Yazdır
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da bu hafta kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Verilerek göre, İstanbul'da çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.
Ankara'da ise Perşembe günü kar bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Naci Görür: Marmara depremi, Kumburgaz kolunda ve 7,2 büyüklüğünde olacak
03 Şubat 2020 00:46
|112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu
03 Şubat 2020 00:33
|Hayatını kaybeden astsubay Karabük'te defnedildi
03 Şubat 2020 00:24
|Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye düştü
02 Şubat 2020 22:00
|Erdoğan'ın gözyaşından etkilendi, kumbarasını bağışladı
02 Şubat 2020 21:54
|Ahmet Ercan: Fay hatlarının tamamı harekete geçti
02 Şubat 2020 21:48
|Komandolar eksi 10 derecede zamana meydan okuyor
02 Şubat 2020 21:13
|15 Temmuz şehidinin cenazesi Bandırma'ya nakledildi
02 Şubat 2020 21:08
|Büyük paniğe neden olmuştu... Taburcu edildiler
02 Şubat 2020 20:51
|Şubat ayında deniz keyfi! Sıcaklık 18 dereceyi buldu!
02 Şubat 2020 20:10