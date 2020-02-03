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AK Parti'li Kandemir: CHP ve yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "CHP ve onun yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız. Bunlar 100 senedir hep milletten alacaklı gibi parmak sallar ve hep alacaklı gibi konuşurlar." dedi
 03 Şubat 2020 02:58
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AK Parti'li Kandemir: CHP ve yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "CHP ve onun yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız. Bunlar 100 senedir hep milletten alacaklı gibi parmak sallar ve hep alacaklı gibi konuşurlar." dedi

Kandemir, partisinin Ağrı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Teşkilat Buluşması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019'un zorlu geçtiğini söyledi.

Libya ve İdlib'deki sorunlara dikkati çeken Kandemir, yaşananları kuşatma harekatı olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin bölgede güçlü bir ülke olduğunu belirten Kandemir, "2020 ve 2021 Türkiye'nin yılı olacaktır." ifadesini kullandı.

Muhalefet partilerini eleştiren Kandemir, "CHP ve onun yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız. Bunlar 100 senedir hep milletten alacaklı gibi parmak sallar ve hep alacaklı gibi konuşurlar. Millet ne hisseder ne söyler bunu dinlemezler. Kulakları ve hisleri millette değil bunların, başka yerde. Bu topraklara, bu coğrafyaya ve bu medeniyete ait değiller." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın, Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül ile çevre kentlerin il başkanları ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı
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