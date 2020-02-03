1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk ders: Korona Virüsü

15 günlük tatil bitti. 18 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Okullarda öğrencilere Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs ile bu virüsten korunmanın yolları anlatılacak. Sağlık Bakanlığı da hazırladığı notları okulları gönderdi.
 03 Şubat 2020 06:41
Yazdır
İlk ders: Korona Virüsü


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için küresel düzeyde acil önlemler alınıyor. Şimdiye kadar dünya çapında birçok insana bulaşan ve öldürücü etkisi olan koronavirüs için Türkiye de önlemlerini artırdı. Bu çerçevede okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri hazırlandı.

KORUNMA YOLLARI NELER?

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla okul idarelerine koronavirüs ilgili bilgi notları gönderdi. Koronavirüs notlarında "Koronavirüs nedir?", "Nasıl ve nereden bulaşır?, "Virüsten korunma yolları nelerdir?" ve "Olası vaka tanımına uyan hastanın neler yapması gerekiyor" gibi sorulara cevap veriliyor. Notlar ışığında öğrencilere okul yöneticileri, öğretmenler vasıtasıyla hastalığın anlatılması bekleniyor.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

15 günlük arada Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde yetkililere koronavirüs konusunda bilgilendirme toplantıları da gerçekleştirildi. Okul ve kurum müdürlerine doktorlar tarafından korona ve benzeri salgın hastalıklardan korunma konulu seminerler verildi.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den çocuklar için psikososyal destek kılavuzu
02 Şubat 2020 16:32		 750 engelli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor
02 Şubat 2020 13:26
Okullarda ikinci yarıyıl yarın başlıyor
02 Şubat 2020 11:58		 Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir
02 Şubat 2020 11:42
MEB: Burslar öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı
01 Şubat 2020 14:57		 MEB'den öğretmen eğitiminde 'dijital' dönüşüm dönemi
01 Şubat 2020 11:05
GriCeviz uygulaması tüm öğretmenlerin kullanımına açılacak
31 Ocak 2020 20:57		 MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek
30 Ocak 2020 18:39
Bakan Selçuk: Yeni Ortaöğretim Tasarımı pilot olarak başlayacak
29 Ocak 2020 16:56		 2020 yılı BİLSEM öğretmen seçme ve atama mülakat randevuları açıklandı
29 Ocak 2020 09:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:59 - Sıfır zayiatlı sebze fabrikası07:55 - Enkaz altında bir dakika bile asır gibi geliyor07:46 - Virüsün ilacı bulundu mu07:44 - İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu07:41 - Muhteşem kütüphane gün sayıyor07:40 - Plan ve programlara yakın takip07:40 - Öğretmenlerden fazla maaş alıyorlar!07:31 - 2 liralık maskeler, 'Korona savar' denilerek 100 liraya satılıyor07:21 - Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri07:16 - Avrupa'daki Türkler dava açacak
06:41 - İlk ders: Korona Virüsü06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:11 - FETÖ imamlarından siyasi partilere sızma talimatı almış02:58 - AK Parti'li Kandemir: CHP ve yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız02:44 - Çocukları hastalıklardan korumak için hangi önlemleri alırız?00:46 - Prof. Naci Görür: Marmara depremi, Kumburgaz kolunda ve 7,2 büyüklüğünde olacak00:43 - İstanbu ve Ankara'da bu hafta kar bekleniyor00:33 - 112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
76 firmanın desteğiyle, 218 kalem sorunu çözen tek ilkokul
Araştırma görevlilerinin azami süre nedeniyle ilişiklerinin kesilmeyeceğine dair yargı kararı
Prof. Naci Görür: Marmara depremi, Kumburgaz kolunda ve 7,2 büyüklüğünde olacak
Hayatını kaybeden astsubay Karabük'te defnedildi
Uludağ'da 25 km tatilci kuyruğu
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
İstanbu ve Ankara'da bu hafta kar bekleniyor
FETÖ imamlarından siyasi partilere sızma talimatı almış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
wuhan kentindeki türklerin tahliyesi 3
aferin 1
rafet efendi 2
sözlükte bugün 2
Karakteri güzel 3
müze 1
pringles 2
tolga ciğerci 1
negatif basınçlı oda 3
Savunma mekanizması 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar ihsaniye İhsan Ören Taşımacılık Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 3 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Muğla Dal-Bel Günübirlik Turizm Geçici 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 2 İşçi Alacak
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam