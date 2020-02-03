İlk ders: Korona Virüsü
|03 Şubat 2020 06:41
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için küresel düzeyde acil önlemler alınıyor. Şimdiye kadar dünya çapında birçok insana bulaşan ve öldürücü etkisi olan koronavirüs için Türkiye de önlemlerini artırdı. Bu çerçevede okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri hazırlandı.
KORUNMA YOLLARI NELER?
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla okul idarelerine koronavirüs ilgili bilgi notları gönderdi. Koronavirüs notlarında "Koronavirüs nedir?", "Nasıl ve nereden bulaşır?, "Virüsten korunma yolları nelerdir?" ve "Olası vaka tanımına uyan hastanın neler yapması gerekiyor" gibi sorulara cevap veriliyor. Notlar ışığında öğrencilere okul yöneticileri, öğretmenler vasıtasıyla hastalığın anlatılması bekleniyor.
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI
15 günlük arada Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde yetkililere koronavirüs konusunda bilgilendirme toplantıları da gerçekleştirildi. Okul ve kurum müdürlerine doktorlar tarafından korona ve benzeri salgın hastalıklardan korunma konulu seminerler verildi.
Yasemin Asan
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