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Avrupa'daki Türkler dava açacak

Avrupa'da yaşayan Türkler, AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında dava açacak. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Viyana Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, "Brüksel ve Viyana'da bireysel olarak suç duyurusunda bulunan arkadaşlarımız var. UID olarak diğer bölgelerde teşkilatlarımız suç duyusunda bulunacak" dedi.
 03 Şubat 2020 07:16
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Avrupa'daki Türkler dava açacak

Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında Avrupa'da yaşayan Türkler, "Türk bayrağını alenen aşağılama" nedeniyle suç duyurusunda bulunacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Lagos ile ilgili Avrupa'daki vatandaşlara yaptığı çağrı karşılık buldu.

Brüksel'deki AP oturumunda Türk bayrağına saldıran ırkçı Yunan vekil loannis Lagos hakkında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) harekete geçti. Viyana UID Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, ırkçı vekil Lagos hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Irkçı vekilin Türk bayrağını ve Türk milletini aşağılaması, Avrupa'da yaşayan Türklere karşı agresif tutum ve ayrıştırmasından dolayı suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Yıldız, "Bireysel olarak Brüksel ve Viyana'da suç duyurusunda bulunan arkadaşlarımız var. UID olarak bu hafta diğer bölgelerdeki teşkilatlarımız da suç duyusunda bulunacak" diye konuştu. Yıldız, "Yunan bir vekil, Avrupa Parlamentosunda kutsal bayrağımızı, bizim için namus arz eden bayrağı yırtabiliyor. Bu tür olaylara karşı önlem alınması gerekir" dedi.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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