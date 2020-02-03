Avrupa'daki Türkler dava açacak
|03 Şubat 2020 07:16
|Yazdır
Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında Avrupa'da yaşayan Türkler, "Türk bayrağını alenen aşağılama" nedeniyle suç duyurusunda bulunacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Lagos ile ilgili Avrupa'daki vatandaşlara yaptığı çağrı karşılık buldu.
Brüksel'deki AP oturumunda Türk bayrağına saldıran ırkçı Yunan vekil loannis Lagos hakkında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) harekete geçti. Viyana UID Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, ırkçı vekil Lagos hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Irkçı vekilin Türk bayrağını ve Türk milletini aşağılaması, Avrupa'da yaşayan Türklere karşı agresif tutum ve ayrıştırmasından dolayı suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Yıldız, "Bireysel olarak Brüksel ve Viyana'da suç duyurusunda bulunan arkadaşlarımız var. UID olarak bu hafta diğer bölgelerdeki teşkilatlarımız da suç duyusunda bulunacak" diye konuştu. Yıldız, "Yunan bir vekil, Avrupa Parlamentosunda kutsal bayrağımızı, bizim için namus arz eden bayrağı yırtabiliyor. Bu tür olaylara karşı önlem alınması gerekir" dedi.
Yasemin Asan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AK Parti'li Kandemir: CHP ve yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız
03 Şubat 2020 02:58
|3 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
03 Şubat 2020 00:10
|HDP'li Gergerlioğlu'nun tweeti yalan çıktı
02 Şubat 2020 22:40
|ABD, Irak'ı 3'e bölme planını yeniden devreye soktu
02 Şubat 2020 22:11
|Sağlık Bakanı açıkladı: Çıkan sonuçlar negatif
02 Şubat 2020 21:23
|'Coronavirüs' ABD'nin bir komplusu mu?
02 Şubat 2020 19:46
|Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
02 Şubat 2020 19:23
|Temel Eğitim Genel Müdürü hasarlı okulları gezdi
02 Şubat 2020 19:09
|CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları
02 Şubat 2020 18:21
|Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklar
02 Şubat 2020 18:16