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Virüsün ilacı bulundu mu

Tayland, geliştirdiği HIV ve grip ilaçları karışımıyla, koronavirüs bulaşan kişileri tedavi ettiğini açıkladı. Tedavisi başarılı olan 8 kişinin arasında Vuhan'dan gelen 70 yaşındaki Çinli bir kadın da bulunuyor. İtalya da, ülkedeki Çinli bir çiftte görülen koronvirüsü izole etmeyi başardıklarını duyurdu. İzolasyon, virüse yönelik ilaç ve aşı geliştirilmesinin ilk adımı
 03 Şubat 2020 07:46
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Virüsün ilacı bulundu mu

Tayland geliştirdiği ilaç karışımıyla koronavirüs bulaşan kişileri tedavi ettiğini açıkladı. Bangok'daki Rajavithi Hastanesinden doktorlar, yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilere HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir karşım uyguladı. Tedaviden 48 saat sonraki sonuçlarda, virüsten etkilenenlerin sağlık durumunda iyileşme görüldüğü vurgulandı. Durumunda 10 günde iyileşme görülenler arasında Vuhan'dan gelen 70 yaşındaki Çinli bir kadının da bulunduğu aktarıldı. Tedavide, antiHIV ilaçları "lopinavir" ve "ritonavir" ile grip ilacı "oseltamivir"nın karışım olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Hastanenin doktorlarından Kriangska Atipornwanich, bunun kesin bir yöntem olmadığını ancak hastaların durumunda iyileşme sağladığını söyledi.

Virüs izole edildi

Öte yandan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, ülkelerindeki Çinli bir çiftte tespit edilen yeni tip koronavirüsü izole ettiklerini duyurdu. İtalya'ya sıçradığı perşembe akşamı kesinleşen koronavirüse ilişkin Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünde açıklama yapan Sperenza, "Virüsü izole ettik. İtalya, Avrupa'da virüsü izole etmeyi başaran ilk ülke oldu. Bunun anlamı şu; virüs üzerinde daha iyi çalışmaya ve de yayılmasının önüne geçmek için ne yapılması gerektiğini doğrulamaya yönelik birçok fırsat sunacak. Şimdi bu virüse yönelik tedavi daha kolay olacak" diye konuştu.
Yeni Şafak
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