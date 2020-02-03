Plan ve programlara yakın takip
|03 Şubat 2020 07:40
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- Kamuda plan, program ve stratejik planların izlenmesi için önemli bir sistem hayata geçirilecek. Strateji ve Bütçe Başkanlığı sistemi yıl içerisinde tamamlamayı planlıyor. Oluşturulacak sistemle, plan, program, bütçe ve kurumsal stratejik planlar arasında uyum sağlanması amaçlanıyor. Geliştirilecek uygulama hem Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Kurumsal Stratejik Planların hazırlanması konusunda altlık olacak hem de söz konusu belgelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve performanslarının ölçülmesinde kullanılacak. Söz konusu sisteme Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program İzleme Sistemi (CYPİS) adı verileceği öğrenildi.
2019'da sistem yazılımıyla ilgili süreçlerin yüzde 60'ı tamamlandı. Bu yıl yazılımda çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Sistemde kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, yatırım programı ve bütçe ile tam entegrasyon sağlanması için çalışmalar yapılıyor. Sistemle birlikte yıllık programların üçer aylık dönemler halinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanacak.
KRİTERLER BELİRLENECEK
Strateji ve Bütçe Başkanlığı bu çalışmanın yanı sıra izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında önemli bir adım daha atacak. Ülkenin üst politikalarına yönelik izleme ve değerlendirme prensiplerini belirleyen doküman hazırlanacak. Bu dokümanın hazırlanması için kriterler belirlenecek. Oluşturulacak kriter seti Cumhurbaşkanı'nın onayıyla kurumlara iletilecek.
Osman Çobanoğlu
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