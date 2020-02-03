1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerden fazla maaş alıyorlar!

Bekçilerin maaşlarının öğretmenlerden fazla olması tartışılıyor.
 03 Şubat 2020 07:40
Yazdır
Öğretmenlerden fazla maaş alıyorlar!

1995 yılından 2016 yılına kadar alımları durdurulan bekçilerin sayısı 2015 yılında 3 bin 520'ye kadar düşmüştü. 2016 yılında tekrar yapılmaya başlayan alımlarla bekçilerin sayısı 70'i kadın olmak üzere 21 bini geçti.

En az lise mezunu ya da dengi okuldan mezun olan olan bekçi adayları yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü sınav olmak üzere 3 aşamalı sınavdan geçiriliyor.

BEKÇİLER HAFTALIK 40 SAAT ÇALIŞIYOR

Bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre içinde haftalık toplam 40 saat görev yapıyorlar. Emeklilik yaş hadleri de 60 yaş

Şu anda görevde olan bekçilerin, 33'ü yüksek lisans, 7 bin 254'ü lisans, 12 bin 912'si lise ve geçmiş yıllarda görevlendirilen 1119'u da ortaokul mezunu.

Lise mezunu ve lisans mezunu bekçilerin maaşı arasında ise sadece 7 liralık bir fark bulunuyor. Göreve yeni başlayan lise mezunu bekçi 5 bin 71 lira maaş alırken, ön lisans ve lisans mezunu bekçi de 5 bin 78 lira maaş alıyor.

Göreve yeni başlayan polisler 5 bin 950 lira maaş alıyor.

Üniversiteden mezun olarak KPSS'ye giren ve atama bekledikten sonra göreve yeni başlayan öğretmenler ise 4 bin 13 lira maaş alıyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşçilerin ilave tediye ödemeleri bugün ödeniyor
31 Ocak 2020 09:50		 Kamu işçisine Ocak ikramiyesi
30 Ocak 2020 08:36
Maaşlarda cinsiyet uçurumu büyüyor
30 Ocak 2020 07:41		 Muhasebecilerin özel hizmet oranı ne kadardır?
29 Ocak 2020 10:05
İşçilere ilave ikramiyenin ödenme tarihi belli oldu
25 Ocak 2020 09:44		 Kamu işçisi ilave tediye bekliyor
22 Ocak 2020 08:27
Ölüm yardımı, ölenin statüsüne göre değişiyor
20 Ocak 2020 07:31		 3.600'e formül aranıyor
16 Ocak 2020 07:10
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
12 Ocak 2020 06:30		 2020'de mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin ücret tavanları belli oldu
09 Ocak 2020 23:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:59 - Sıfır zayiatlı sebze fabrikası07:55 - Enkaz altında bir dakika bile asır gibi geliyor07:46 - Virüsün ilacı bulundu mu07:44 - Esed Rejimi Türk askerine saldırdı: 4 şehit07:41 - Muhteşem kütüphane gün sayıyor07:40 - Plan ve programlara yakın takip07:40 - Öğretmenlerden fazla maaş alıyorlar!07:31 - 2 liralık maskeler, 'Korona savar' denilerek 100 liraya satılıyor07:21 - Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri07:16 - Avrupa'daki Türkler dava açacak
06:41 - İlk ders: Korona Virüsü06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:11 - FETÖ imamlarından siyasi partilere sızma talimatı almış02:58 - AK Parti'li Kandemir: CHP ve yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız02:44 - Çocukları hastalıklardan korumak için hangi önlemleri alırız?00:46 - Prof. Naci Görür: Marmara depremi, Kumburgaz kolunda ve 7,2 büyüklüğünde olacak00:43 - İstanbu ve Ankara'da bu hafta kar bekleniyor00:33 - 112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Esed Rejimi Türk askerine saldırdı: 4 şehit
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
76 firmanın desteğiyle, 218 kalem sorunu çözen tek ilkokul
Araştırma görevlilerinin azami süre nedeniyle ilişiklerinin kesilmeyeceğine dair yargı kararı
Prof. Naci Görür: Marmara depremi, Kumburgaz kolunda ve 7,2 büyüklüğünde olacak
Hayatını kaybeden astsubay Karabük'te defnedildi
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
Uludağ'da 25 km tatilci kuyruğu
İstanbu ve Ankara'da bu hafta kar bekleniyor
FETÖ imamlarından siyasi partilere sızma talimatı almış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mecazı mürsel 2
Metebolik sendrom 1
02022020 3
orkide 2
pringles 2
med-czr'in geri dönmesi 3
negatif basınçlı oda 3
Duymayı çok istediğimiz cümleler 4
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
Karakteri güzel 3
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam