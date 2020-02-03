Muhteşem kütüphane gün sayıyor
|03 Şubat 2020 07:41
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan yaklaşık beş milyon kitabın bulunacağı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, 20 Şubat'ta kapılarını açacak.
Damla Peker ANKARA - Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak planlanan mekanın açılışına çok sayıda sanatçı, yazar ve akademisyenin katılacak. Kütüphane, mimari özellikleri ve envanter çalışmasıyla dikkat çekiyor. Hem Selçuklu ve Osmanlı hem de modern mimariden özellikler taşıyan kütüphanenin prestij okuma salonunun kubbesinin altındaki kemerde ise Alak Suresi'nin dördüncü ve beşinci ayetlerinin Türkçe meali yer alıyor. Çok sayıda matbu eser ve süreli yayınları barındıran kütüphanede geçen sene vefat eden yazar Mehmed Şevket Eygi'nin arşivi, 2000 senesinde vefat eden bestekar Cinuçen Tanrıkorur'un kitapları ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bağışladığı şahsi kütüphanesi de bulunuyor. Kütüphanenin 24 saat hizmet vermesi planlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Enkaz altında bir dakika bile asır gibi geliyor
03 Şubat 2020 07:55
|Esed Rejimi Türk askerine saldırdı: 4 şehit
03 Şubat 2020 07:44
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
03 Şubat 2020 06:30
|Çocukları hastalıklardan korumak için hangi önlemleri alırız?
03 Şubat 2020 02:44
|Prof. Naci Görür: Marmara depremi, Kumburgaz kolunda ve 7,2 büyüklüğünde olacak
03 Şubat 2020 00:46
|İstanbu ve Ankara'da bu hafta kar bekleniyor
03 Şubat 2020 00:43
|112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu
03 Şubat 2020 00:33
|Hayatını kaybeden astsubay Karabük'te defnedildi
03 Şubat 2020 00:24
|Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye düştü
02 Şubat 2020 22:00
|Erdoğan'ın gözyaşından etkilendi, kumbarasını bağışladı
02 Şubat 2020 21:54