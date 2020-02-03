Enkaz altında bir dakika bile asır gibi geliyor
|03 Şubat 2020 07:55
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Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Hüseyin Civelek (45), eşi Ayşe (46), oğulları Zekeriya (13) ve Muhammed Salih (9), Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nda enkaz altında kaldı. Oğlu Zekeriya ile yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucunda enkaz altından yaralı çıkarılan Civelek'in tedavisi, Fırat Üniversitesi Hastanesinde sürüyor. Eşi ve oğlunu kaybetmenin derin acısıyla yaşayan Civelek, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: Duvarlar benim ve Ayşe'nin üzerine yığılınca çocuklar aramızda sıkıştı. Küçük oğlum sürekli bağırıyordu, eşimin altında kalmıştı. Vefat eden oğlum, 'Baba kurtar beni, ölüyorum' diyordu. Benim üzerime de blok düşmüştü, hareket edemiyordum. Küçük oğlumun çığlıkları hala kulaklarımda yankılanıyor. Büyük oğlum da yanımda 'Baba ölme, kurtulacağız' diye bağırıyordu. Kolum boştaydı, eşime elimi uzattım, koluna baktım, nabzı yoktu. Daha sonra oğlumun koluna uzandım, o da ölmüştü.
Civelek, eşi ve küçük oğlunun enkaz altında geçirdiği her dakikanın kendisine bir ömür gibi geldiğini söyledi. Depreminin kendisinin ve oğlunun hayatında unutulmayacak izler bıraktığını belirten Civelek "Allah kimsenin başına böyle bir acı daha vermesin. Eşim ve oğlum gitti, büyük oğlumla kaldık. Devletimiz bizleri yalnız bırakmıyor, Allah böyle bir afet daha vermesin" ifadelerini kullandı.
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