1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni nesil sinsi sapıklar türedi

Kadına yönelik şiddet yeni bir boyut kazandı. Sapıklar, üniversite sınav kağıdından, kafedeki kredi kartından, uçaktaki biletten, hastanedeki hasta kaydından kadınları kendilerine hedef seçiyor. Sosyal medyadaki 'ısrarlı takip' nedeniyle evini ve işini değiştirmek zorunda kalan bile var.
 03 Şubat 2020 08:13
Yazdır
Yeni nesil sinsi sapıklar türedi

Kimi zaman sosyal medya paylaşımları üzerinden, kimi zaman da günlük hayatın içinde insanların kişisel bilgilerini ele geçiren kişilerin 'ısrarlı takip' (stalking) ve tacizi yeni bir şiddet alanı oluşturdu. Mağdurlar arasında eşiyle bir mekanda otururken yaptığı paylaşım sonrası garson tarafından 'sosyal tacize' maruz kalan da var, açıköğretim sınavındaki sınav kağıdından bilgilerini öğrenen salon görevlisi tarafından ilişki teklifi alan da... Hastanedeki sıra ekranından ismini 'kaptırıp' günlerce ısrarlı buluşma teklifleri alanlar ise cabası... Daha çok kadınların maruz kaldığı ve çoğu zaman ev ve işlerini değiştirmek zorunda kaldığı 'ısrarlı takip' olaylarının sayısında ise son zamanlarda ciddi bir artış yaşandı.

ÇOK YÖNLÜ TACİZ

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre: Israrlı takibin birden fazla suç hali oluşturduğunu belirten avukat Tuba Torun, şunları söyledi: "Bu çok yönlü bir taciz süreci. Aslında büyük bir rahatsızlık ve mağduriyet var. Tacizin yanında, kişisel bilgilerin ihlali ve görevi kötüye kullanma gibi suçları da kapsıyor. Çoğu zaman tehdit ve şantaj süreci de yaşanıyor. Burada bütün suçları bir arada değerlendirip en üst limitten ceza uygulanması lazım. Çoğu mağdur ilk başta takip ve taciz edildiğinin farkına varamıyor. Kısa sürede saplantıya dönüşüyor. Bunu artık kendilerine iş haline getirmiş kişiler var ve sayıları sürekli artıyor. Bir şekilde bilgilerinize ulaşıp taciz ediyorlar. Bu konuya eğilmemiz lazım. Kadınların bu durumdan rahatsız olduğunu ve bu davranışı sonlandırması gerektiğini karşı tarafa bildirip hızla savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Mutlaka mesajların ekran görüntülerini alın. Gerekirse onları ifşa edin. İfşa edildiklerinde geri adım atabiliyorlar."

SAYILARI GİTTİKÇE ARTIYOR

Canan Güllü (Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı): Süreç ilerledikçe durum çok tehlikeli bir boyuta ulaşıyor. Acil durum çağrılarının yüzde 20'si ısrarlı takip olaylarından kaynaklı. Bu kişiler bir şekilde kişisel bilgileri ele geçiriyor. Uçakta maillerine bakan bir kadının adını soyadını alıp onu tespit edip evine kadar gelen var. Sayıları sürekli artıyor. Hastanede, nüfus müdürlüğünde ya da başka bir yerde sizin isminizi görmesi yeterli. Çoğu zaman paranoyak bir iletişim süreci yürütüyorlar. Bu duruma uğrayanların günlük hayatları sekteye uğruyor. Evini şişini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ancak bu durumun cezası çok net değil. Bunun daha net sınırlarla tanımlanması gerekiyor. Bu şekilde en son birisine elektronik kelepçe takıldı."

CİNAYETE GİDEN YOL

Dr. Ayhan Akcan (Haliç Üniversitesi öğretim üyesi, psikiyatrist): Paranoyak, hafif narsist ve antisosyal olarak tanımladığımız bu tipi toplumda her 3 kişiden birinde görebiliyoruz. Ancak sosyal medyanın yaygınlaşması ile bu tipler çok daha fazla kendilerini göstermeye başladı. Çok sayıda vaka ile karşılaşıyoruz. Egosunu yenememiş bu insanlar karşısındakine verdiği zararın farkında değil. Hastalıklı tipler yaptığının suç olduğunu bilse bile bu durumdan zevk alıyor. Dürtülerini kontrol edemiyor.

İŞTE BAZI MAĞDUR KADINLARIN PAYLAŞTIĞI MESAJLAR

* Eşimle bir mekana gittik. Swarm uygulamasından paylaşım yaptık. Daha sonra kafe çalışanı 'Çok beğendim, tanışmak istiyorum' diye uzun süre mesajlar attı.

* 2 hafta öncede açıköğretim sınavına girmiştim. Sınav salonundaki görevli öğretmen sınav kağıtlarından kişisel bilgilerimi almış. Instagram üzerinden beni taciz edince engelledim. Daha sonra Facebook üzerinden ısrarla mesaj atmayı sürdürdü.

* Bir tanesi Instagram üzerindeki paylaşımlardan adresime kadar tespit edip evimin önüne gelmişti. Artık konum bilgisi paylaşmıyorum.

* Bir kişi hastanede sıra beklerken kapı üzerindeki ekrana yansıyan bilgilerimden beni sosyal medyada bulmuş. Buradan sürekli mesajlar atıp taciz etti.

* Otobüs yolculuğumda bir muavin bilet üzerindeki bilgilerimden ulaşıp sürekli beni taciz etti. Fotoğraflar attı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı!
03 Şubat 2020 10:24		 Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
03 Şubat 2020 10:05
Bu da adliye tosuncuğu, savcı meslektaşlarını dolandırdı
03 Şubat 2020 08:59		 Savcı araba ve arsa vaadiyle meslektaşlarını dolandırdı
03 Şubat 2020 08:59
Zindaşti'yi tahliye eden hakime rüşvetten dava
03 Şubat 2020 08:26		 Malatya'da bekçilere silahlı saldırı
03 Şubat 2020 08:02
Şarjdaki telefon patladı, evleri kül oldu
02 Şubat 2020 20:03		 16 yaşındaki lise öğrencisinin feci ölümü
02 Şubat 2020 19:33
Tüpten sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi öldü
02 Şubat 2020 19:05		 Otomobilin çarptığı liseli Beyza hayatını kaybetti
02 Şubat 2020 15:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - TSK deniz unsurlarının yurt dışındaki görev süresi 1 yıl daha uzatılacak10:30 - Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?10:24 - Sivas'ta 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı10:24 - Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı!10:11 - Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı10:09 - Taksiciler ile ilgili en çok şikayet: Yolcu seçme, ters cevaplar...10:05 - Koronavirüs'ün tedavisi bulundu10:04 - İstanbul Valiliği uyardı, kar yağışı bekleniyor10:03 - Danıştay, meslekten çıkarmada, 'şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmalı' dedi10:01 - Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
10:00 - Ali Babacan'ın partisindeki eski bakan: Dış desteği çok güçlü09:55 - Koronavirüs komploculara göre biyolojik silah09:47 - Erdoğan: Misliyle karşılık verdik, vermeye devam ediyoruz09:40 - İstanbul'da okul servislerine denetim09:30 - Dolar 6 TL sınırına dayandı09:20 - Çocuğunuz için sesli kitaplarda indirim başladı09:09 - Altun: Bu kalleş saldırının hesabını soracaktır09:04 - Borsa haftaya yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Esed Rejimi Türk askerine saldırdı: 4 şehit
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Bekçiler, öğretmenlerden fazla maaş alıyor!
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Zindaşti'yi tahliye eden hakime rüşvetten dava
76 firmanın desteğiyle, 218 kalem sorunu çözen tek ilkokul
Araştırma görevlilerinin azami süre nedeniyle ilişiklerinin kesilmeyeceğine dair yargı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deprem vergisi 5
pringles 2
Karakteri güzel 3
Metebolik sendrom 1
negatif basınçlı oda 3
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 4
kaçak çay 1
İster istemez 1
02022020 9
SON İLANLAR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam