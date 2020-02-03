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Çin'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e yükseldi

Virüsten etkilenenlerden durumu şüpheli olanların sayısı 21 bin 558'e, müşahedeye alınanların sayısı 152 bin 700'e çıktı. Son 24 satte 57 can kaybı yaşandı. Yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti
 03 Şubat 2020 08:23
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Çin'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 361'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205'e yükseldi.

Virüs bulaştığı şüpheli olan kişilerin sayısı 21 bin 558'e ulaşırken, müşahade altına alınan kişi sayısı 152 bin 700'e çıktı.

Çin ana karası dışında enfekte sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 8, Tayvan'da ise 10'a yükseldi.

- Son 24 satte 57 can kaybı

Ülkede koronavirüs salgın nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 829 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte can kaybının 350'si ve virüs tespit vakalarının 11 bin 177'si ülkede koronavirüs salgınının merkez üssü olarak kabul edilen Hubey eyaletinde gerçekleşti. Eyaletin başkenti Vuhan'da vaka sayısı ise 5 bin 142 oldu.

Ayrıca yoğun şekilde koronavirüs tespit edilen eyaletlerde ise vaka sayısı Cıciang'da 724, Guangdong'da 683, Hınan'da 566, Hunan'da 521, Anhui'de 408, Ciangşi'de 391, Ciangsu'da 271, Sıçuan'da 254, Şandong'da 246'ya yükseldi.

Vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin'de 191, Şanghay'da 193, Çongçing'de 300, Tiencin'de 48'e ulaştı.

Dünya genelinde Çin dışında tespit edilen koronavirüs vakalarının dağılımı ise şöyle:

"Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 18, Güney Kore'de 15, Avustralya'da 12, Almanya'da 10, ABD'de 9, Malezya 8, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5, Kanada'da 4, İngiltere, Rusya, İtalya, Hindistan veinler'de 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer."

Bu arada koronavirüsten Çin dışında ilk can kaybı Filipinler'de kayda geçti.

Dünya genelinde toplam koronavirüs vakası ise 17 bin 386 oldu.

- Çin'de koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti

Ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronaviris salgınında can kaybı sayısı Çin'de 2002-2003 yıllarında şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) neden olduğu ölü sayısını geçti.

SARS virüsünün ölüm oranı yüzde 10 civarında seyrederken, koronavirüste ölüm oranı yüzde 2 civarında değerlendiriliyor. Çin'de Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 2002-2003 yıllarında SARS'dan dolayı 349 kişi yaşamını yitirmişti.


Çin'de karantinada bulunan bebeğin duygulandıran hareketi

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.


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Anadolu Ajansı
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