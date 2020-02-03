GYS'deki hatalı sorular için önemli düzenleme
|03 Şubat 2020 09:00
|Yazdır
Adalet Bakanlığı personeline yönelik görevde yükselme yönetmeliğinde 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı.
Değişiklik yapılan alanlardan birisi de sınav sonrasında hatalı olduğu tespit edilen sorulara ilişkindir.
Eksi düzenleme şu hüküm yer almaktadır: Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.
Yeni düzenleme ise şu şekildedir: Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
Bu yeni düzenlemeye göre, görevde yükselme sınavı sonrasında hatalı olduğu tespit edilen sorular devre dışı bırakılarak geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenecek
İşte yönetmelikte yapılan bazı değişiklikleirn karşılaştırılmalı madde tablosu
|ESKİ DÜZENLEME
|YENİ DÜZENLEME
|Madde 9 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak yerlerdeki
kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.
(2) Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen unvanlar hariç olmak üzere yeri yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.
(3) Bu ilanda;
(4) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde (...) başvuruda bulunabilir.
(5) Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.
(6) Yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavına başvurular tek bir unvan belirtilmek suretiyle yapılır.
(7) Adli yargıda görev yapan personel adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.
(8) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir. Aranan şartları taşıyanlar Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
|MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci, beşinci
ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü unvanları hariç olmak üzere yeri; adli yargı yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü unvanları için ili ve sayısı, idari yargı yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü unvanları için adalet komisyonu ve sayısı, yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir."
"Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. İlan tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir."
"Adli yargıda görev yapan personel, ilan tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilan tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir."
|Madde 20- Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.
|MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır."
|Madde 22 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında
başarılı olanların atamaları, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek
şekilde başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan
başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre
yapılır.
(2) Görevde yükselme suretiyle yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar. İlan edilen kadroların bu şekilde doldurulamaması halinde boş kalan kadrolara kur'a ile atama yapılır.
(3) Atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
(4) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
(5) İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolara, ilgili sınav kurulunca başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan görev yaptığı adalet komisyonu yetki alanıyla sınırlı kalmak kaydıyla her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puandan başlayarak atama yapılır. Sınav sonucunda bir mahal için ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması halinde, bu kadrolara başka adalet komisyonu yetki alanında görev yapıp sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin atamaları yapılamaz.
(6) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş ise yedekler arasından başarı sırasına göre aynı komisyon içerisinde atama yapılabilir.
(7) Duyurulan yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü kadrolarında, bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen şekilde boşalma olması durumunda, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmişse yedekler arasından başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır. Birden fazla kadroda boşalma olması halinde boş kalan kadrolara yedekler arasından başarı listesindeki sıralamaya göre kur'a ile atama yapılır.
(8) Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.
(9) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
(10) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve mahalden başka unvan veya mahallere, Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretlere ilişkin atamalar dışında mezkur Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki şartları taşımaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanarak naklen atanma talebinde bulunulamaz.
(11) Görevde yükselme suretiyle yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğüne atananlar, atandıkları mahalden başka mahallere Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22-A ve Geçici 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları halinde, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğüne atananlar, atandıkları mahalden başka mahallere aynı Yönetmeliğin 22-B maddesindeki şartları taşımaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanarak naklen atanma talebinde bulunulamaz.
|MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci, beşinci,
altıncı, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Görevde yükselme suretiyle yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar."
"İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolara, ilgili sınav kurulunca başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan; mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü kadroları için yer sınırlaması olmaksızın, adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan il, idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan komisyon, diğer kadrolar için ise kadrosunun bulunduğu adalet komisyonu yetki alanıyla sınırlı kalmak kaydıyla her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puandan başlayarak atama yapılır. Başarılı sayılıp da tercihte bulunmayan atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. Sınav sonucunda bir mahal için ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması halinde, yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü kadroları hariç olmak üzere bu kadrolara başka adalet komisyonu yetki alanında görev yapıp sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin atamaları yapılamaz.
Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş ise; mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü kadrolarına belirlenen yedekler arasından, adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadrolarına başvurulan ildeki yedekler arasından, idari yargı yazı işleri ve idari işleri müdürlüğü kadrolarına başvurulan adalet komisyonundaki yedekler arasından, diğer kadrolar için ise aynı komisyon içerisindeki yedekler arasından başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir.
Adli ve idari yargı yazı işleri ile idari işler müdürü kadrolarının; ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması nedeniyle doldurulamaması veya altıncı fıkranın uygulanmasına rağmen boş kalması halinde başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan il dışındaki yedekler arasından, idari yargı yazı işleri ve idari işleri müdürlüğü kadroları için başvurulan adalet komisyonu dışındaki yedekler arasından tercihte bulunanlardan, en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı sırasına göre atama yapılabilir."
"Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve mahalden başka unvan veya mahallere, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretlere ilişkin atamalar dışında mezkur Yönetmeliğin 22 nci ve 22/C maddelerindeki şartları taşımaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanılarak naklen atanma talebinde bulunulamaz."
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
03 Şubat 2020 00:04
|Unvan değişikliği sınav tarihi mağdur ediyor
01 Şubat 2020 16:54
|Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
01 Şubat 2020 00:01
|Yunus Emre Yalçın anlatıyor; SEO gurubundan SEO klavuzu!
31 Ocak 2020 16:22
|Üniversiteler sınavın yöntemini karıştırınca adaylar mağdur oldu!
31 Ocak 2020 10:08
|Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
31 Ocak 2020 00:03
|2018 yılında alınan araç, 2020 yılı mal bildirimi beyanında yer alırsa, bir sorun olur mu?
30 Ocak 2020 16:03
|Foça otelleri ile gezilecek yerleri keşfedin
30 Ocak 2020 11:41
|YÖK'ten, merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusunu ilan etmesi bekleniyor!
30 Ocak 2020 10:06
|Kamuda yönetici olmak için aranan hizmet süresi
28 Ocak 2020 14:05