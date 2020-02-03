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Para emanet hesaba alınacak

Vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi için 931 noterde güvenli ödeme dönemi başlıyor. Artık alım-satımda para önce güvenli hesaba yatırılacak
 03 Şubat 2020 08:24
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Para emanet hesaba alınacak

Vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi için "Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme" ve "Noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi" uygulaması Türkiye'deki 931 noterde bugünden itibaren hizmete başlıyor. Güvenli ödemeyle, özellikle ikinci el araç alım-satımlarında olası dolandırıcılık olaylarına karşı ödenecek para, "emanet hesaba" alınacak. Noter ücretleri ise nakit para yerine kredi kartı ya da banka kartıyla tahsil edilebilecek.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçen ay Hakimevi'nde düzenlenen toplantıda, "Vatandaşımıza noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak olan 'Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi' ve 'Noter ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi' uygulamalarına 3 Şubat tarihinden itibaren başlamış olacağız" açıklamasında bulunmuştu. Yurt genelinde uygulanacak olan hizmetin vatandaşın mağduriyetlerinin önüne geçmesi beklenirken, bazı kolaylıklar da sağlayacağı belirtildi.

NAKİT TAŞINMAYACAK

Buna göre, "Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi" ile birlikte özellikle ikinci el araç alım satımlarında ödenecek para "emanet hesaba" alınacak. Noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu para ilgili kişinin hesabına güvenli bir şekilde aktarılarak vatandaşın mağdur olması önlenecek. Uygulamayla birlikte nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkmış olacak. Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçemeyeceğinden alım-satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmiş olacak.

VERGİ KAYBI OLMAYACAK

Yeni uygulama kapsamında noterlik işlemleri çıkan masrafın ödenmesinde alternatif seçenekler sağlanıyor. Böylece yapılacak ödemelerde nakit paranın yanı sıra, kredi ve banka kartı da kullanılabilecek. Uygulama kapsamında vatandaşların nakit taşıması ve bundan kaynaklanan risklerin de ortadan kaldırılacağı belirtiliyor. Böylece kayıtlı ödeme araçları sayesinde vergi, resim ve harçların tam olarak hesaplanmasıyla vergi kaybının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yüksel Temel
Sabah
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